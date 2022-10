Lula reçoit de nouvelles approbations avant les élections au Brésil

RIO DE JANEIRO – L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a reçu deux approbations symboliques mercredi alors qu’il cherche de nouveaux alliés avant un second tour le 30 octobre contre le titulaire Jair Bolsonaro pour revenir à la plus haute fonction du pays. Simone Tebet, candidate de centre-droit arrivée en troisième position lors des élections de dimanche avec 4% des voix, et l’ancien président Fernando Henrique Cardoso, qui reste très respecté dans les milieux d’affaires, ont tous deux annoncé qu’ils soutiendraient da Silva, universellement connu sous le nom de Lula.

“Pour mon amour pour le Brésil, pour la démocratie et pour la constitution, pour le courage qui ne m’a jamais manqué, je m’excuse auprès de mes amis et compagnons qui ont imploré la neutralité dans ce second tour”, a déclaré Tebet lors d’une conférence de presse à Sao Paulo. “Ce qui est en jeu est bien plus grand que chacun de nous.”

Citant un pays “divisé par le discours de haine et la polarisation idéologique”, elle a appelé ses près de 5 millions d’électeurs à se joindre à elle pour soutenir la démocratie, ajoutant qu’elle fera activement campagne pour da Silva.

Le candidat de gauche du Parti des travailleurs a frôlé une victoire pure et simple dimanche, recueillant plus de 48 % des voix. Bolsonaro d’extrême droite a obtenu 43 %. Depuis l’élection, les deux hommes sont à la recherche de soutiens à travers le Brésil et le spectre politique.

Plus tôt mercredi, l’ancien président Cardoso, 91 ans, a déclaré qu’il voterait pour da Silva au nom “d’une histoire de lutte pour la démocratie et l’inclusion sociale”, et a publié de vieilles photos de da Silva et de lui distribuant des pamphlets pro-démocratiques pendant la dictature militaire (1964-1985).

L’analyste politique Carlos Melo a déclaré que les annonces étaient symboliques et pourraient apporter des votes cruciaux à da Silva.

“Tebet a réussi à gagner des voix lors des élections, elle a construit son propre domaine politique, pas celui de son parti”, a déclaré Melo, professeur de sciences à l’Université Insper de Sao Paulo, soulignant également sa popularité auprès des femmes. Pendant ce temps, Cardoso pourrait contribuer à renforcer la popularité de da Silva parmi les élites commerciales et intellectuelles encore réticentes.

Da Silva a été emprisonné pendant 19 mois dans le cadre d’une vaste enquête sur la corruption connue sous le nom d’enquête Car Wash, qui visait son Parti des travailleurs et bouleversait la politique brésilienne. La Cour suprême a par la suite annulé ses condamnations au milieu d’accusations selon lesquelles le juge et les procureurs auraient manipulé l’affaire contre lui.