Lula promet d’ignorer le mandat d’arrêt de la CPI contre Poutine

Le dirigeant brésilien a déclaré que le président russe ne serait pas arrêté sous sa direction.

Le Brésil ignorera le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, a déclaré le président Luiz Inacio Lula da Silva. Il a ajouté que le président russe peut visiter son pays sans craindre d’être arrêté.

«Je crois que Poutine peut facilement [go] au Brésil, » Lula a déclaré au site indien Firstpost en marge du sommet du G20 à New Delhi. « Ce que je peux vous dire, c’est que si je suis président du Brésil et qu’il vient au Brésil, il ne sera pas arrêté. »

En mars 2023, un tribunal de La Haye a émis des mandats d’arrêt contre Poutine et Maria Lvova-Belova, la commissaire russe aux droits de l’enfant, pour des accusations présumées. « expulsion et transfert illégaux » des enfants.

Moscou ne reconnaît pas l’autorité de la CPI et a nié ces allégations, insistant sur le fait qu’elle évacuait des enfants vers des lieux sûrs pendant son conflit armé avec l’Ukraine. Néanmoins, Poutine a finalement choisi de ne pas se rendre en Afrique du Sud, partie à la CPI, pour un sommet des BRICS en août, préférant participer à l’événement à distance.

S’adressant à Firstpost, Lula a réitéré que le Brésil ne voulait pas « participer aux efforts de guerre » faisant écho à la décision de son gouvernement de ne pas fournir d’armes à l’Ukraine ni d’imposer des sanctions à la Russie. Il a soutenu que le G20 était « pas le forum approprié » discuter du conflit et a suggéré que ce sujet soit plutôt abordé à l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard ce mois-ci.

« C’est l’occasion pour nous d’essayer de discuter de paix. C’est l’endroit où nous pouvons appeler Poutine et [Ukrainian President Vladimir] Zelenski [to] une table de négociation parce que personne ne veut la guerre. Tout le monde est contre la guerre. Nous voulons la paix, » dit Lula. Il a salué la déclaration commune adoptée samedi par les dirigeants du G20, qui reconnaît les différentes positions sur la crise ukrainienne, sans blâmer aucune partie en particulier.