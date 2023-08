L’ULA prépare le « Bruiser » pour la mission de suivi des menaces de la Force spatiale

Mise à jour : 29 août, 8 h 13 HE: L’ULA a annoncé hier soir dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le lancement avait été reporté indéfiniment en raison de l’approche de l’ouragan Idalia. , qui vient d’être transformée en tempête tropicale et devrait toucher terre en Floride mercredi matin. L’ULA a également déclaré dans le communiqué que la fusée et la charge utile avaient été renvoyées aux installations d’intégration verticale de la base.

Trois astronautes pourraient se retrouver bloqués sur l’ISS après une fuite perturbante du liquide de refroidissement du Soyouz

L’article original suit.

Dans le but de sensibiliser le pays à ce qui se passe dans l’espace, l’US Space Force et le National Reconnaissance Office se sont associés et se préparent à lancer demain matin la mission SILENTBARKER/NROL-107 pour suivre les menaces actuelles et anticipées en orbite.

La mission sera embarquée sur une fusée Atlas V de United Launch Alliance, que le fournisseur de services de lancement a déployée vendredi sur la rampe de lancement de la base spatiale de Cap Canaveral en Floride, selon un communiqué. rapport de l’UPI.

La mission secrète est une collaboration entre Space Force et le NRO pour atteindre les objectifs de protection spatiale du ministère de la Défense et de la communauté du renseignement. Silent Barker est conçu pour détecter et suivre des objets dans l’espace, tout en permettant également aux opérateurs de satellites de rechercher des objets depuis la Terre.

Le lancement est actuellement prévu à 8 h 34 HE le 29 août. Un flux en direct ULA, fourni ci-dessous, devrait commencer à diffuser à 8 h 15 ce matin-là. Cependant, l’arrivée de la tempête tropicale Idalia pourrait constituer une menace pour le lancement de mardi, car la tempête devrait s’intensifier. transformé en ouragan avant d’atteindre la Floride mercredi matin.

Diffusion en direct du 29 août : Atlas V SILENTBAKER/NROL 107

« SILENTBARKER/NROL107 renforcera la capacité du NRO à fournir un large éventail d’informations de renseignement en temps opportun aux décideurs nationaux, aux combattants et aux analystes du renseignement afin de protéger les intérêts vitaux de la nation et de soutenir les efforts humanitaires dans le monde entier », a déclaré l’ULA dans son communiqué. site web.

Le système moteur RD-180 de l’Atlas V, qui comprend un seul moteur et deux chambres de poussée, lancera la charge utile Silent Barker en orbite. La fusée brûlera du kérosène hautement purifié connu sous le nom de Rocket Propellant-1 et de l’oxygène liquide pour créer plus de 860 000 livres de poussée. Cinq boosters fourniront chacun plus de 371 000 livres de poussée supplémentaires ; ULA fait référence à ce kit Atlas particulier comme à la configuration « bruiser », car il s’agit de la variante la plus puissante de la fusée. Le satellite Silent Barker reposera à l’intérieur d’un carénage de charge utile de type sandwich de 5 mètres de long, destiné à se séparer lorsque le lancement atteindra sa phase finale.

La sensibilisation accrue au domaine spatial constitue un objectif important pour la Force spatiale américaine, alors que la branche militaire continue d’affirmer la présence du pays en orbite. La gestion des menaces provenant d’autres pays en temps de guerre est un aspect indélébile de la connaissance du domaine spatial, mais Space Force a un autre obstacle, plus urgent, à surmonter : les déchets spatiaux.

L’Agence spatiale européenne estimé en décembre 2022, il y avait 32 300 débris – allant des étages de fusée usés aux taches de peinture – actuellement en orbite autour de la Terre, et potentiellement des millions d’autres qui n’ont pas été retrouvés. Selon NASA, les débris spatiaux peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 17 500 milles par heure (28 160 kilomètres par heure), en orbite autour de la Terre une fois toutes les 90 minutes. Les débris spatiaux peuvent complètement neutraliser un satellite ou une mission en orbite. Caractériser ces débris et anticiper leur déplacement est donc une préoccupation majeure pour les nations et les entreprises spatiales à tous les niveaux.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.