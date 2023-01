Lula ordonne une “intervention fédérale” contre les émeutiers

Le président brésilien nouvellement investi a déclaré l’état d’urgence après que les partisans de l’ancien dirigeant ont envahi les bâtiments gouvernementaux

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré l’état d’urgence dans le district fédéral de Brasilia après que des milliers de partisans de son prédécesseur de droite, Jair Bolsonaro, ont envahi le Congrès, le palais présidentiel, la Cour suprême et le palais du Planalto.

Le leader de gauche, inauguré la semaine dernière, a donné l’ordre dimanche, nommant le ministre de la Justice Ricardo Garcia Capelli pour diriger “l’intervention fédérale”. L’ordre de Lula donne à Capelli le pouvoir de demander aux organismes civils et militaires « les moyens nécessaires pour atteindre l’objet de l’intervention ».

La portée de l’ordonnance, qui expire à la fin du mois, est limitée au district fédéral de Brasilia et son objectif déclaré est de “mettre fin à la grave atteinte à l’ordre public dans l’État du District fédéral, marquée par des actes de violence et l’invasion de bâtiments publics”.

Decreto assinado por Lula para intervenção federal no Distrito Federal. #EquipeLula pic.twitter.com/1gHjIuDGLf — Lula (@LulaOficial) 8 janvier 2023

Pour atteindre cet objectif, Capelli peut faire appel à « les ressources financières, technologiques, structurelles et humaines du District fédéral » – y compris, mais sans s’y limiter, l’armée et la police – selon les besoins.

Promettant de rendre les responsables du chaos “payer avec la force de la loi” dans un discours diffusé sur ses réseaux sociaux, Lula s’est engagé à aller au fond des choses “qui sont les financiers” de la nuée de manifestants – la plupart vêtus de tenues assorties aux couleurs du drapeau brésilien – qui se sont précipités à travers une barricade et dans les bâtiments gouvernementaux.

Il a dénoncé les manifestants comme “des vandales et des fascistes” accusant Bolsonaro de leur remplir la tête d’extrémisme. Les partisans de l’ancien chef organisent des manifestations chaotiques depuis qu’il a perdu une élection serrée face à son rival de gauche en octobre, bloquant des routes, incendiant des véhicules et, à un moment donné, entourant même une installation militaire pour tenter de convaincre les soldats à l’intérieur de se lever et restaurer Bolsonaro.