Lula et Zelenskiy « se comprennent » après leur dernière rencontre

(Bloomberg) — Après des mois d’acrimonie, une réunion très attendue entre le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et l’Ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est terminée par un accord des deux parties sur les positions de chacun sur la guerre russe.

Les deux présidents ont également promis de maintenir le contact à l’avenir, ont déclaré des responsables de chaque pays après l’échange de mercredi, qui a eu lieu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Lula, qui s’est abstenu de prendre parti entre la Russie et l’Ukraine, a décrit l’événement comme « la rencontre qui était censée avoir lieu et qui devait avoir lieu ».

« Je sais que c’est difficile pour lui et Poutine », a déclaré Lula aux journalistes après avoir été avec Zelenskiy. « Personne n’aura 100% dans une guerre, personne ne peut tout gagner. » Le dirigeant latino-américain a également déclaré qu’il était nécessaire de construire « une paix durable afin qu’il n’y ait plus jamais d’occupation territoriale comme celle de la Russie ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a qualifié les négociations bilatérales de « moment important », alors que Zelenskiy cherche à rallier le soutien des pays du Sud à cette guerre vieille de 18 mois. Lula a affirmé que l’Ukraine et les États-Unis partageaient la responsabilité de l’escalade du conflit.

« La conversation a été très chaleureuse et honnête. Et je pense que les deux présidents comprennent désormais bien mieux la position de chacun qu’avant », a déclaré Kuleba aux journalistes à New York, avant de qualifier accidentellement Lula de « président Poutine ».

La rencontre a été l’un des moments forts du sommet de l’ONU de la semaine, après que les tentatives précédentes de réunion n’ont pas réussi à rassembler les dirigeants. Cela s’est produit quelques heures seulement après que Lula a rencontré le président Joe Biden, qui a exhorté les dirigeants du monde entier à soutenir fermement l’Ukraine et Zelenskiy dans son discours de mardi à l’ONU.

« Nous avons parlé de l’importance des voies permettant de construire la paix et de toujours maintenir un dialogue ouvert entre nos pays », a déclaré Lula dans un message sur les réseaux sociaux après la fin de la réunion d’une heure.

Depuis son entrée en fonction en janvier, Lula a cherché à positionner le Brésil comme un arbitre indépendant du conflit, susceptible de jouer un rôle de médiateur dans les pourparlers de paix. Pourtant, ses commentaires sur la guerre ont irrité à la fois Kiev et Washington, suscitant le scepticisme quant à sa neutralité.

Les deux hommes ne se sont pas rencontrés en mai, alors qu’ils avaient tous deux été invités au sommet du G7 au Japon. L’apparition surprise de Zelenskiy à la réunion a fait craindre au sein de la délégation brésilienne que Lula ait été piégé. Ils se sont entretenus par vidéo en mars mais n’ont guère progressé dans la désamorce des tensions.

Lula a souvent exprimé son scepticisme quant à l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et a adopté une position plus douce à l’égard de son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a déclaré ce mois-ci que Poutine serait libre de se rendre au Brésil sans crainte de persécution lorsque le pays accueillera le sommet des pays du G20 l’année prochaine.

Mais il est ensuite revenu sur ses propos, affirmant qu’il appartiendrait aux tribunaux brésiliens de décider d’exécuter ou non un mandat d’arrêt international.

« Les présidents ont demandé à leurs équipes et à leurs ministres des Affaires étrangères de poursuivre les contacts, de développer les relations bilatérales et de discuter de la possibilité d’une paix », a déclaré le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, aux journalistes après la réunion.

–Avec l’aide de Beatriz Reis.

(Mise à jour avec les commentaires de Lula sur la réunion, commençant au troisième paragraphe.)

