Lula et le chef de la Banque centrale du Brésil conviennent d’améliorer le dialogue

(Bloomberg) – Le président Luiz Inacio Lula da Silva et le chef de la banque centrale Roberto Campos Neto ont convenu de parler plus souvent lors d’une réunion très attendue au palais présidentiel, leur première rencontre face-à-face après des mois de tensions entre le leader de gauche brésilien. et l’autorité monétaire.

Le ministre des Finances, Fernando Haddad, qui a participé à la réunion mercredi soir, a déclaré qu’ils avaient eu une « conversation amicale et productive » et que Lula avait déclaré à Campos Neto qu’il respecterait l’autonomie constitutionnelle de la banque centrale.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le président a publiquement critiqué Campos Neto et la politique de taux d’intérêt élevés de la banque centrale, qu’il considère comme un obstacle majeur à la prospérité économique qu’il a promis d’assurer.

« C’était une réunion institutionnelle pour construire des relations », a déclaré Haddad aux journalistes après la conversation, ajoutant qu’ils étaient convenus de tenir des discussions périodiques. « C’était excellent. »

S’adressant à Campos Neto, Lula a réitéré ses critiques à l’égard du taux de référence élevé du Brésil et du coût élevé du crédit, mais il l’a fait de manière polie, selon un responsable gouvernemental connaissant le sujet. Le président a également souligné qu’il avait un historique de responsabilité financière lorsqu’il était en fonction, a ajouté le responsable, demandant l’anonymat pour fournir plus de détails sur la réunion.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Campos Neto a refusé de répondre aux questions sur son interaction avec Lula. « J’essaie de construire une relation basée sur la confiance, et l’accord était que je n’allais pas en parler », a-t-il déclaré aux journalistes.

Mesures conciliantes

Dans de récents discours publics, Campos Neto et d’autres membres du conseil d’administration de la banque centrale ont exprimé leur inquiétude quant à la mise en œuvre du plan budgétaire de Lula, qui vise à éliminer le déficit budgétaire primaire du Brésil l’année prochaine. Les économistes estiment qu’il s’agit d’un objectif ambitieux, étant donné que le gouvernement n’a pas l’intention de réduire les dépenses mais plutôt d’augmenter les recettes grâce à une série de mesures qui nécessitent l’approbation du Congrès.

Campos Neto, qui avait demandé cette rencontre dans une lettre à Lula, a fait ces derniers mois une série de gestes pour apaiser le président. Le dernier en date est survenu mercredi matin, lorsqu’il a déclaré lors d’une audition au Congrès que la banque centrale n’était pas opposée au gouvernement et qu’il était prêt à parler au président chaque fois qu’il serait appelé.

Campos Neto a été nommé par Jair Bolsonaro en 2019 et a été fréquemment critiqué par les législateurs du Parti des travailleurs au pouvoir, qui le considèrent comme un allié de l’ancien président. Lula est le premier président à affronter une banque centrale dont il n’a pas encore choisi le chef. Le mandat de Campos Neto, assuré par la loi d’autonomie approuvée par le congrès en 2021, s’étend jusqu’à fin 2024.

Les investisseurs ont interprété les démarches conciliantes des deux hommes comme des gestes de bonne volonté qui n’étaient possibles qu’après que la banque centrale a commencé à réduire les coûts d’emprunt. Après avoir maintenu l’indice de référence Selic à un sommet de 13,75 % pendant 12 mois, les décideurs politiques ont procédé à deux réductions d’un demi-point de pourcentage chacune et ont promis au moins deux autres réductions de même ampleur d’ici la fin de l’année.

–Avec l’aide de Maria Eloisa Capurro.

(Mises à jour avec le refus de Campos Neto de commenter la réunion au paragraphe du sixième paragraphe.)

