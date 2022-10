Lula et Bolsonaro face au second tour de l’élection présidentielle serrée au Brésil

CNN

—



Les sondages se sont ouverts dimanche lors du second tour de l’élection présidentielle brésilienne entre l’ancien dirigeant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva et le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a vu les sondages se resserrer considérablement ces dernières semaines.

Le vote se poursuivra jusqu’à 17 heures dans la capitale brésilienne, Brasilia, le système de vote électronique du pays confirmant les résultats environ deux heures après la fin du vote.

Ni Lula ni Bolsonaro n’ont obtenu plus de 50% des voix au premier tour le 2 octobre, forçant le scrutin de dimanche.

Lula a terminé en tête du concours initial, remportant plus de 6 millions de voix et environ 5 points de pourcentage, de plus que Bolsonaro. Cependant, le président est resté en tête dans les États cruciaux du sud-est tels que São Paulo et Rio de Janeiro.

Le Brésil compte plus de 156 millions de personnes éligibles pour voter aux élections, et le vote est obligatoire dans le pays pour toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans. Les candidats votent tôt dimanche; Lula devrait voter dans une école publique de la région métropolitaine de São Paulo, selon leurs bureaux de presse.

Bolsonaro a voté à Rio de Janeiro tôt dimanche matin. Vêtu d’un T-shirt jaune et vert, les couleurs du drapeau brésilien, Bolsonaro a déclaré : « Si Dieu le veut, nous serons victorieux plus tard dans la journée. Ou mieux encore, le Brésil sera victorieux », alors qu’il votait dans un bureau de vote du quartier Maréchal Hermès de la ville.

Bolsonaro devrait se rendre dans la capitale Brasilia où il suivra le vote et le dépouillement des résultats depuis la résidence présidentielle officielle, le palais Alvorada, a annoncé vendredi un communiqué de la présidence.

L’élection intervient dans un climat politique tendu et polarisé au Brésil. Le pays est actuellement aux prises avec une inflation élevée, une croissance limitée et une pauvreté croissante.

Un sondage réalisé par Datafolha samedi a révélé que 52% des Brésiliens voteraient pour Lula, tandis que 48% choisiraient Bolsonaro, indiquant un rétrécissement des sondages d’opinion dans les semaines précédant le vote.

Les deux candidats ont profité de cette élection pour s’attaquer à chaque tournant, et la colère croissante a éclipsé les sondages et les affrontements entre leurs partisans ont laissé de nombreux électeurs effrayés par ce qui les attend.

Les électeurs de Sao Paulo ont déclaré à CNN qu’ils souhaitaient mettre fin à cette saison électorale le plus tôt possible afin que le pays puisse aller de l’avant.

Lula da Silva a été président pendant deux mandats, de 2003 à 2006 et de 2007 à 2011, où il a dirigé le pays à travers un boom des matières premières qui a aidé à financer d’énormes programmes de protection sociale et à sortir des millions de personnes de la pauvreté.

Il a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation de 90% – un record terni cependant par la plus grande enquête de corruption du Brésil, surnommée “Operation Car Wash”, qui a conduit à des accusations contre des centaines de politiciens et d’hommes d’affaires de haut rang à travers l’Amérique latine. Il a été condamné pour corruption et blanchiment d’argent en 2017, mais un tribunal a annulé sa condamnation en mars 2021, ouvrant la voie à son rebond politique.

Bolsonaro s’est présenté à la présidence en 2018 avec le Parti libéral conservateur, faisant campagne en tant qu’outsider politique et candidat anti-corruption, et gagnant le surnom de “Trump of the Tropics”. Personnage qui divise, Bolsonaro est devenu connu pour ses déclarations grandiloquentes et son programme conservateur, qui est soutenu par d’importants dirigeants évangéliques du pays.

Mais la pauvreté a augmenté pendant sa présidence et sa popularité a pris un coup sur sa gestion de la pandémie, qu’il a qualifiée de «petite grippe», avant que le virus ne tue plus de 680 000 personnes dans le pays.

Le gouvernement de Bolsonaro est devenu connu pour son soutien à l’exploitation impitoyable des terres en Amazonie, entraînant des chiffres record de déforestation. Les écologistes ont averti que l’avenir de la forêt tropicale pourrait être en jeu dans cette élection.