Lula et Bolsonaro cherchent à raffermir leur soutien avant le vote au Brésil

RIO DE JANEIRO – Les deux candidats présidentiels brésiliens ont cherché à raffermir le soutien dans leurs bases traditionnelles mercredi, avec Luiz Inácio Lula da Silva faisant campagne parmi les pauvres du bidonville d’Alemao de Rio de Janeiro et le titulaire Jair Bolsonaro apparaissant parmi les fidèles au vaste Aparecida basilique dans l’état de Sao Paulo.

Plus tôt ce mois-ci, da Silva, l’ancien président du Brésil qui a gouverné le pays de 2003 à 2010, a dominé le premier tour de scrutin avec plus de 48 % de soutien. Bolsonaro a obtenu un soutien de 43 %. Étant donné qu’aucun des deux n’a reçu suffisamment de votes pour gagner, ils se dirigent maintenant vers un second tour le 30 octobre.

Les deux hommes semblent avoir choisi de célébrer la sainte patronne de la nation, Notre-Dame d’Aparecida, dans leur zone de confort.

À Alemao, entouré du maire de Rio Eduardo Paes et des dirigeants de la communauté locale, da Silva a attaqué les politiques de sécurité publique et d’éducation de son adversaire.

« L’État n’apparaît dans la communauté qu’à travers la police ; nous devons en finir ! dit l’homme universellement connu sous le nom de Lula. “Avant que la police n’arrive, la santé, la culture, l’éducation doivent venir.”

Dans les favelas et les périphéries des grandes villes brésiliennes, da Silva a regagné une grande partie du terrain que son parti avait perdu ces dernières années, et notamment lors des élections présidentielles de 2018.

“C’est le grand tournant de 2018 à 2022”, a déclaré Pedro Abramovay, directeur exécutif d’Open Society Foundations pour l’Amérique latine. “Le Parti des travailleurs a connu une augmentation significative des votes, principalement parce qu’il a beaucoup grandi dans les périphéries.”

De nombreux Brésiliens ont été déçus par la gestion par Bolsonaro de la pandémie, au cours de laquelle près de 700 000 personnes sont mortes – l’un des plus grands décomptes au monde.

Pourtant, le candidat du Parti des travailleurs traîne plus de 10 points de pourcentage derrière Bolsonaro dans l’État de Rio et 7 points à Sao Paulo – deux États importants.

Bolsonaro a également gagné en popularité dans les villes de taille moyenne, a déclaré Abramovay. Et lui et d’autres analystes politiques attendent toujours de voir quel impact la frénésie de dépenses du gouvernement actuel avant les élections de cette année aura sur les régions les plus pauvres.

Bolsonaro a soutenu le Congrès lorsqu’il a fortement augmenté les subventions en juillet – l’équivalent d’environ 7,6 milliards de dollars – pour augmenter les prestations sociales, une subvention pour le gaz de cuisine et créer de nouveaux programmes de transfert d’argent pour les chauffeurs routiers et les taxis.

Ce mois-ci, le président a avancé les versements du programme d’aide sociale, afin qu’il atterrisse sur les comptes bancaires de millions de familles quelques jours avant le second tour de l’élection – et non après. Il a également inclus quelque 500 000 familles supplémentaires dans le programme et a promis un treizième versement aux mères célibataires.

“Je pense qu’il est prudent de dire que sans l’aide de l’Auxilio Brasil (programme d’aide sociale), Lula aurait gagné au premier tour”, a déclaré Abramovay.

À la basilique d’Aparecida, des dizaines de milliers de fidèles effectuaient leur pèlerinage annuel, certains voyageant à pied pendant des jours pour assister à l’un des nombreux services tenus mercredi.

La cathédrale peut accueillir jusqu’à 35 000 personnes et après avoir réduit ses services pendant la pandémie de COVID-19, la basilique est maintenant entièrement rouverte.

Bolsonaro se porte particulièrement bien parmi les évangéliques, qui représentent environ un tiers de la population et ont adopté son programme conservateur. De nombreux pasteurs évangéliques ont utilisé leurs chaires pour soutenir la candidature à la réélection du président.

Silvana Alves, une enseignante de 38 ans originaire de Sao Paulo, n’a pas été ravie de la visite du président. Pour elle, mélanger “la politique et la religion n’est pas très sain”.

« S’ils sont ici aujourd’hui, ce n’est pas forcément pour fêter la Vierge Marie, mais parce que nous sommes en période d’élections. Ils veulent gagner des voix, n’est-ce pas ? dit Alves.