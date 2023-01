Lula est devenu président du Brésil ; Bolsonaro saute l’investiture

Commentez cette histoire Commentaire

BRASÍLIA – Luiz Inácio Lula da Silva, l’ancien président brésilien et pilier de la gauche latino-américaine, a prêté serment dimanche au poste qu’il a occupé pour la première fois il y a deux décennies, prenant la tête d’une nation polarisée avec la promesse de sauver la forêt amazonienne et de préserver la démocratie. Lula, 77 ans, a remporté la présidence en octobre lors de l’élection présidentielle la plus serrée de l’histoire du Brésil, trois ans après avoir été libéré de prison pour des accusations de corruption qui ont ensuite été abandonnées. Après une course âprement disputée contre le titulaire Jair Bolsonaro, entachée de désinformation et de désinformation, il devra désormais unir la nation tout en tenant ses engagements de campagne pour reconstruire l’économie, lutter contre la brutalité policière et lutter contre la déforestation. Les difficultés budgétaires du Brésil limiteront sa capacité à lutter contre la pauvreté et la faim.

Lors de ses discours d’investiture, il s’est engagé à lutter contre les inégalités économiques et les injustices raciales et de genre. Tout en faisant un signe de tête à la réconciliation politique, Lula a également critiqué la gestion par l’administration Bolsonaro de la pandémie de coronavirus, affirmant qu’elle équivalait à un “génocide” et ne devrait “pas rester impunie”. Il a déclaré que “la démocratie était la grande gagnante” d’une élection violente marquée par “une campagne de haine complotée pour embarrasser et manipuler l’électorat brésilien”.

“La machine publique a été utilisée par un projet autoritaire de pouvoir”, a déclaré le président. “A la haine, nous répondrons par l’amour, aux mensonges, nous répondrons par la vérité, et à la terreur et à la violence, nous répondrons par la loi et ses conséquences les plus dures.”

Au moment de son entrée en fonction, une personne clé manquait à l’appel. Bolsonaro s’est envolé pour la Floride vendredi et a sauté la traditionnelle remise de l’écharpe présidentielle à son successeur, une réaffirmation symbolique de la jeune démocratie brésilienne. Le dirigeant sortant a de nouveau semblé suivre le livre de jeu de son proche allié, Donald Trump, qui a également sauté l’investiture en 2020 de son successeur, le président Biden.

Au lieu de cela, un groupe de six personnes – dont un garçon de 10 ans et l’éminent leader indigène et écologiste Raoni Metuktire – a marché à côté de Lula sur la rampe du Palais du Planalto pour le point culminant de la cérémonie. Une femme nommée Aline Sousa, une éboueuse de 33 ans, a placé la ceinture sur Lula alors que ses yeux se remplissaient de larmes.

Le retour de Lula à la présidence pour un troisième mandat à la tête du pays le plus peuplé d’Amérique latine rétablit la gauche au pouvoir dans les six plus grandes économies de la région, après les récents triomphes sur la droite politique en Colombie et au Chili.

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la capitale brésilienne le jour du Nouvel An pour célébrer l’inauguration lors d’une fête carnavalesque baptisée “Lulapalooza.” Mais les festivités se sont déroulées dans un contexte tendu, alors que les partisans de Bolsonaro sont restés campés devant les casernes de l’armée ici et dans tout le pays, appelant à un renversement militaire du nouveau gouvernement pour maintenir leur candidat au pouvoir.

Alors que les craintes de violence le jour de l’investiture ne se sont pas concrétisées, les menaces qui ont précédé la cérémonie ont été un rappel brutal de la division dans le pays que Lula est désormais chargé de gouverner.

Lula a remporté l’élection la plus serrée du Brésil. C’était la partie facile.

Dans un discours d’adieu diffusé en direct vendredi, un Bolsonaro en larmes a continué à affirmer que sa défaite électorale était injuste, mais a reconnu qu’une nouvelle administration prendrait ses fonctions dimanche. Il a condamné les manifestations violentes visant à annuler sa défaite, appelant ses partisans à “montrer que nous sommes différents de l’autre camp, que nous respectons les normes et la constitution”.

Mais les attaques et les menaces des partisans de Bolsonaro à Brasilia et dans tout le pays ont conduit les autorités à mettre les forces de sécurité en état d’alerte avant l’inauguration. Le mois dernier, un groupe de bolsonaristes radicaux a incendié des bus dans la capitale et tenté de prendre d’assaut le siège de la police fédérale après l’arrestation d’un partisan de Bolsonaro. Les autorités de huit États ont effectué des descentes dans des caches d’armes et arrêté des suspects accusés d'”actes antidémocratiques”.

Le 24 décembre, la police a déclaré avoir désamorcé une bombe posée près de l’aéroport international de Brasilia. Ils ont arrêté un homme qui, selon eux, a déclaré aux enquêteurs qu’il cherchait à créer le chaos pour provoquer une intervention militaire avant l’inauguration. Bolsonaro a rejeté vendredi les informations des médias brésiliens l’associant au suspect de la bombe.

Dimanche matin, les forces de l’ordre ont arrêté un homme qui tentait d’entrer dans la zone de célébration de l’inauguration avec un couteau et des feux d’artifice, ont-ils déclaré.

Mais le ministre de la Justice, Flávio Dino, a déclaré aux journalistes que la journée était calme et qu’aucun incident grave n’a été signalé. Les forces de sécurité ont abattu un drone qui survolait la zone d’inauguration, mais Dino a déclaré qu’on ne savait pas si le drone était une menace sérieuse ou s’il filmait simplement l’événement.

Dans une allocution télévisée samedi soir, l’ancien vice-président – et par intérim – Hamilton Mourão, un officier militaire à la retraite, a fait une critique voilée de Bolsonaro et de ses partisans campés dans la caserne militaire.

“Les dirigeants qui devraient rassurer et unir la nation laissent leur silence ou leur protagonisme inopportun et délétère créer un climat de chaos et de désintégration sociale”, a déclaré Mourão, sans mentionner nommément Bolsonaro, ni aucun dirigeant. “Et de manière irresponsable, ils ont laissé les forces armées de tous les Brésiliens payer la facture, certains par inaction, et d’autres en fomentant un soi-disant coup d’État.”

Médias brésiliens ont rapporté que certains des membres du camp pro-Bolsonaro à Brasilia ont insulté et hué Mourão pendant qu’il parlait.

L’afflux de visiteurs a été une aubaine pour les entreprises locales, mais certains qui pourraient en avoir bénéficié ont décidé de rester à la maison.

Paulo Pereira, un chauffeur Uber de 34 ans, a voté pour Lula mais craint le potentiel de violence autour de l’inauguration.

“Avez-vous vu qu’ils ont incendié des bus et des voitures ici il y a quelques semaines?” Il a demandé. « Je ne veux pas courir le risque de perdre ma voiture. C’est mon gagne-pain.

“La ville”, a-t-il dit, “est inquiète”.

Ailleurs à Brasilia, l’ambiance était radicalement différente. Normalement endormie à cette époque de l’année, loin des festivités du Nouvel An dans d’autres régions du pays, la ville était envahie par les fêtes Lula et les sambas.

Comme un vol de São Paulo débarqués dans la capitale, des passagers coiffés de casquettes rouges et de T-shirts du Parti des travailleurs de Lula ont applaudi et scandé : « Olê, olê, olê, olê, Lula, Lula ! A la sortie de l’aéroport, des marchands vendaient des pin’s et des drapeaux Lula.

Avant la cérémonie de prestation de serment et le discours au Congrès, Lula et le vice-président élu Geraldo Alckmin et leurs épouses ont défilé dans la ville dans un cabriolet ouvert, une Rolls-Royce Silver Wraith de 1952. Plus tard, Lula a gravi la rampe du palais présidentiel. Son groupe était accompagné de son chien, Resistencia, qui a été adopté par sa femme pendant que Lula était emprisonné et a vécu avec ses partisans campés à l’extérieur de la prison pendant plus de 500 jours.

Plus de 60 représentants étrangers et 17 chefs d’État ont assisté à l’investiture de l’homme largement considéré comme l’un des plus anciens hommes d’État du Sud. Ils devaient inclure des présidents de toute l’Amérique latine, le président de l’Allemagne et le roi d’Espagne.

Luís Cláudio Lula da Silva avait 17 ans lorsque son père est arrivé à la présidence. Maintenant âgé de 37 ans, il a déclaré au Washington Post qu’il est difficile de comparer l’inauguration de dimanche à celle dont il a été témoin il y a 20 ans.

“Le Brésil était plus uni” à l’époque, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, il y a un sentiment de soulagement de savoir que nous aurons quatre ans de paix au Brésil. … De progrès.

Sur les pelouses de la capitale fédérale, une mer rouge de partisans de Lula ont acclamé leur nouveau président, levant la main avec le symbole “L”. Des personnes de tous âges ont cherché le meilleur endroit devant le Palais du Planalto et ont regardé des concerts sur deux scènes. Les pompiers ont pulvérisé de l’eau sur la foule pour aider à atténuer la chaleur de la capitale.

Saulo Silva, un chimiste à Brasília, a déclaré qu’il avait assisté à toutes les inaugurations de Lula et de son parti depuis 2003. Il est revenu pour une autre dimanche, se réunissant avec d’autres partisans se dirigeant vers “l’Esplanade des ministères” de Brasilia. Son bras était couvert de trois tatouages ​​dédiés à Lula et à son Parti des Travailleurs ; le plus récent se lit comme suit : « Lula President 2022 ».

Lors de la première inauguration de Lula, Silva a célébré sur la pelouse avec des bouteilles de champagne.

“Aujourd’hui, nous avons des restrictions de sécurité”, a-t-il déclaré. « Beaucoup de familles ont campé ici en 2003. C’était magnifique. Aujourd’hui, c’est différent, mais les gens sont présents.