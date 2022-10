Lula en tête des sondages alors que le Brésil vote dans une course présidentielle tendue

Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président de gauche du Brésil, est en tête des sondages électoraux de l’actuel président Jair Bolsonaro.

Lula, qui est sur le point de revenir, a été président de 2003 à 2010.

Les Brésiliens ont voté dimanche lors du premier tour de l’élection la plus polarisée de leur pays depuis des décennies, le gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva devant battre le sortant de droite Jair Bolsonaro.

La plupart des sondages d’opinion ont montré que Lula avait une solide avance depuis des mois, mais Bolsonaro a signalé qu’il pourrait refuser d’accepter la défaite, attisant les craintes d’une crise institutionnelle ou de violences post-électorales. Un message projeté sur la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro avant le vote disait : “La paix dans les élections”.

La plupart des sondages favorisent Lula, qui a été président de 2003 à 2010, de 10 à 15 points de pourcentage. S’il remporte plus de 50% des suffrages valables, ce que plusieurs sondeurs montrent à portée de main, cela lui assurerait une victoire pure et simple, renonçant à un vote au second tour.

Parée d’autocollants Lula, Adriana Schneider votait dans une école primaire de Rio de Janeiro. Le professeur d’université, 48 ans, a déclaré que l’administration de Bolsonaro avait été “catastrophique” pour les investissements dans la culture, les arts, la science et l’éducation.

“Nous vivons sous un gouvernement barbare”, a-t-elle déclaré.

Lula a été emprisonné lors des dernières élections, purgeant une condamnation pour corruption qui a ensuite été annulée par la Cour suprême, lui permettant d’affronter son féroce rival Bolsonaro cette année.

En votant à São Bernardo do Campo, Lula a reconnu le revirement spectaculaire de sa fortune après une condamnation qui, selon lui, était politiquement motivée.

Il a dit:

C’est un jour important pour moi. Il y a quatre ans, je n’ai pas pu voter parce que j’ai été victime d’un mensonge… Je veux essayer d’aider mon pays à revenir à la normale.

Bolsonaro a voté à Rio et a déclaré qu’il s’attendait à remporter les élections au premier tour de dimanche, malgré ses mauvais résultats dans les sondages. L’ancien capitaine de l’armée ne fait pas confiance aux sondeurs, affirmant que leurs résultats ne correspondent pas au soutien qu’il constate lors de ses événements de campagne.

“Si nous avons des élections propres, nous gagnerons aujourd’hui avec au moins 60% des voix”, a déclaré Bolsonaro dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux avant de voter. “Toutes les preuves dont nous disposons nous sont favorables. L’autre côté n’a pas pu descendre dans la rue, n’a pas fait campagne, n’a aucune acceptation, aucune crédibilité.”

Un gagnant pourrait être annoncé quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 17h00, heure de Brasilia (20h00 GMT). Si aucun candidat ne remporte plus de la moitié des voix, à l’exclusion des bulletins blancs et nuls, les deux premiers se qualifient pour un second tour le 30 octobre, prolongeant ainsi la saison tendue de la campagne.

Bolsonaro a menacé de contester le résultat du vote, après avoir fait des allégations de fraude sans fondement, accusé les autorités électorales de comploter contre lui et suggéré que l’armée procède à un décompte parallèle, ce qu’elle a refusé de faire.

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui dirige actuellement le tribunal électoral fédéral, a déclaré qu’il s’attendait à une journée paisible avec des résultats “tranquilles”. Moraes – qui a été l’un des principaux ennemis de Bolsonaro, menant des enquêtes sur lui et ses alliés – a tweeté que le tribunal électoral “continue de travailler pour que nous passions tous un dimanche paisible et calme”.