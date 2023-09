Lula dit que Poutine ne sera pas arrêté lors de la réunion du G20 au Brésil | Guerre Russie-Ukraine

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que le dirigeant russe Vladimir Poutine ne serait pas arrêté au Brésil s’il assistait à la réunion du G20 à Rio de Janeiro l’année prochaine.

Lula, s’adressant à l’émission d’information Firstpost en marge de la réunion du G20 à Delhi samedi, a déclaré que Poutine serait invité à l’événement de l’année prochaine.

Il a ajouté qu’il prévoyait lui-même d’assister à une réunion du bloc des pays en développement des BRICS prévue en Russie avant la réunion de Rio.

« Je crois que Poutine peut facilement aller au Brésil », a déclaré Lula. « Ce que je peux vous dire, c’est que si je suis président du Brésil et qu’il vient au Brésil, il ne sera pas arrêté. »

Cette déclaration intervient après que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Poutine en mars, l’accusant de crime de guerre consistant à expulser illégalement des centaines d’enfants d’Ukraine.

La Russie a nié que ses forces aient commis des crimes de guerre ou emmené de force des enfants ukrainiens.

Poutine a évité à plusieurs reprises les rassemblements internationaux et n’était pas présent à la réunion du G20 à Delhi, envoyant le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le Brésil est signataire du Statut de Rome qui a conduit à la création de la CPI.

Le bureau de Lula n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Samedi, les pays du G20 ont adopté une déclaration de consensus qui évite de condamner la Russie pour la guerre en Ukraine, mais appelle tous les États à ne pas recourir à la force pour s’emparer de territoires.

Le consensus a été une surprise dans la mesure où le G20 est profondément divisé sur la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ayant précédemment poussé à une condamnation ferme de la Russie dans la Déclaration des dirigeants, tandis que d’autres ont exigé qu’on se concentre sur des questions économiques plus larges.

« Nous appelons tous les États à respecter les principes du droit international, notamment l’intégrité territoriale et la souveraineté, le droit international humanitaire et le système multilatéral qui garantit la paix et la stabilité », indique la déclaration.

« Nous… saluons toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine.

« L’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible », ajoute le communiqué.