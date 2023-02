Lula dit que le Brésil n’est pas plus divisé que les États-Unis alors qu’il rencontre Biden

New York

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que les divisions dans son pays n’étaient pas pires que la scission politique aux États-Unis, dans une interview exclusive à CNN vendredi avant sa rencontre avec le président Joe Biden à la Maison Blanche.

« Ici, il y a aussi une scission, beaucoup plus, ou aussi grave que le Brésil – les démocrates et les républicains sont très divisés. Aimez-le ou laissez-le, c’est plus ou moins ce qui se passe », a-t-il déclaré à Christiane Amanpour de CNN à Washington, ajoutant que le Brésil n’a pas « de culture de la haine ».

Lula et Biden ont tous deux vu leurs bâtiments gouvernementaux saccagés au lendemain des élections présidentielles par des éléments d’extrême droite qui ont posé d’énormes tests à leurs démocraties respectives.

“Jamais nous n’aurions pu imaginer que dans un pays qui était le symbole de la démocratie dans le monde, quelqu’un puisse essayer d’envahir le Capitole”, a-t-il déclaré à propos des émeutes aux États-Unis.

Les similitudes troublantes entre l’attaque du 8 janvier contre Brasilia et la tentative d’insurrection américaine du 6 janvier 2021 incluent l’alignement étroit de l’ancien président Jair Bolsonaro avec l’ancien président américain Donald Trump.

Lula qualifie Bolsonaro de “fidèle imitateur de Trump”, affirmant que les deux hommes “n’aiment pas les syndicats. Ils n’aiment pas (le) secteur des affaires. Ils n’aiment pas les travailleurs, n’aiment pas les femmes. Ils n’aiment pas les Noirs.

Même ainsi, Lula n’est pas convaincu que tous les partisans de Bolsonaro soient des idéologues. “Je suis convaincu que tous ceux qui ont voté pour Bolsonaro ne suivent pas le bolsonarisme”, a-t-il déclaré.

Ses entretiens avec Biden vendredi devraient se concentrer sur la lutte contre le changement climatique et la lutte contre l’extrémisme antidémocratique.

En invitant tôt Lula à visiter la Maison Blanche, Biden espère cultiver des liens plus étroits et démontrer son soutien à l’un des acteurs clés de l’hémisphère occidental.

Biden a rapidement appelé Lula après sa victoire à la fin de l’année dernière, dans l’espoir de démontrer son soutien après que Bolsonaro eut jeté les bases pour remettre en question les résultats des élections. Cette décision a été bien accueillie par les responsables de Lula, qui y ont vu un signe que Biden cherchait à rétablir les liens américano-brésiliens.

Ils se sont rencontrés auparavant – lorsque Biden était vice-président, il a rencontré Lula en marge d’un rassemblement au Chili. Mais en tant qu’homologues, ils chercheront à approfondir ce qui a traditionnellement été une relation bilatérale clé dans l’hémisphère occidental, tendue ces dernières années par les Biden et Bolsonaro diamétralement opposés.