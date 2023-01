Lula da Silva a prêté serment en tant que président du Brésil, au milieu des craintes de violence de la part des partisans de Bolsonaro – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Luiz Inácio “Lula” da Silva a prêté serment en tant que président du Brésil pour la troisième fois dimanche, alors que des menaces de violence planaient de la part des partisans de son prédécesseur, Jair Bolsonaro.

“Je promets de maintenir, de défendre et de respecter la constitution, d’observer les lois, de promouvoir le bien général du peuple brésilien, de soutenir l’unité, l’intégrité et l’indépendance du Brésil”, a déclaré Lula.

Le politicien de 76 ans, de retour à la présidence après une interruption de 12 ans, est arrivé avec sa femme, Rosangela da Silva, à la cathédrale métropolitaine de Brasilia à 12h20, heure locale, avant de se rendre au congrès où une session officielle du congrès a eu lieu.

Les parlementaires ont applaudi Lula avant d’entonner un chant de “ole, ole ola, Lula, Lula”.

Le président du Sénat a ouvert la cérémonie en rendant hommage à Pelé et au pape Benoît XVI avec une minute de silence.

Au cours de la cérémonie, Lula a rompu avec le protocole traditionnel pour raconter une courte histoire sur le stylo qu’il a utilisé pour signer les documents du Congrès.

“En 1989, j’étais dans un rassemblement à Piaui, puis nous avons marché jusqu’à l’église San Benedict, et un citoyen m’a donné ce stylo et m’a demandé de l’utiliser pour signer si je gagnais les élections en 89. Je n’ai pas gagné les élections en 89, je n’ai pas gagné en 94, je n’ai pas gagné en 98. En 2002 j’ai gagné, mais quand je suis arrivé ici j’avais oublié le stylo et signé avec un stylo de sénateur. En 2006, j’ai signé avec le stylo du Sénat, et maintenant j’ai trouvé le stylo, et je le fais en l’honneur du peuple de l’État de Piaui », a-t-il déclaré.

Le président nouvellement investi et la première dame ont ensuite voyagé dans un défilé de voitures ouvertes pour assister à une cérémonie des honneurs militaires devant le palais présidentiel.

Au-dessus de la cérémonie planait l’absence notable de Bolsonaro, qui a quitté le Brésil pour la Floride vendredi et n’a pas précisé sa date de retour.

Son voyage aux États-Unis rompt avec la convention brésilienne selon laquelle les dirigeants sortants assistent à la cérémonie d’investiture de leurs successeurs. Cela s’est produit alors que le gouvernement brésilien a publié vendredi une ordonnance autorisant cinq fonctionnaires à accompagner le “futur ex-président” Bolsonaro à Miami, en Floride, entre le 1er et le 30 janvier 2023.

Lula a remporté un second tour serré le 30 octobre, dans un retour époustouflant qui a marqué le retour de la gauche au pouvoir au Brésil après quatre ans d’administration d’extrême droite de Bolsonaro.

Lula a accompli un retour remarquable au pouvoir après une série d’allégations de corruption qui ont conduit à son emprisonnement de 580 jours. La Cour suprême a par la suite déclaré le procès nul, lui ouvrant la voie pour se présenter à la réélection.

Après avoir gouverné le Brésil pendant deux mandats consécutifs entre 2003 et 2010, Lula héritera d’un pays avec une dette écrasante et des niveaux de pauvreté beaucoup plus élevés que lorsqu’il a quitté ses fonctions.

L’ancien vice-président de Bolsonaro, Hamilton Mourao, s’est adressé à la nation dans un discours à la télévision nationale ce samedi lors du dernier jour de son gouvernement et a critiqué les dirigeants dont le silence a créé “une atmosphère de chaos”.

“Des dirigeants qui devaient rassurer et unir la nation autour d’un projet pour le pays ont permis à ce silence de créer une atmosphère de chaos et de division sociale”, a déclaré Mourao, qui a ajouté que les forces armées devaient payer la facture. Depuis les résultats des élections, Bolsonaro ne s’est adressé au public que trois fois. Il n’a pas accepté les résultats des élections dans ces adresses, fomentant sa base radicale en lui faisant croire que le résultat pourrait être inversé.

Le président promet de reconstruire le pays

Lula a juré de reconstruire le pays, après avoir remercié le « vœu de confiance donné par le peuple brésilien » lors d’un discours adressé au Congrès.

“Aujourd’hui, notre message au Brésil est d’espoir et de reconstruction”, a déclaré Lula. “Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est grâce à la conscience politique de la société brésilienne et à la coalition démocratique que nous avons construite pendant la campagne.”

Lula a déclaré que la démocratie était le plus grand gagnant de l’élection brésilienne après que sa campagne ait réussi à surmonter une série d’obstacles.

« Malgré tout, la décision des urnes prévaut, grâce à un système électoral internationalement reconnu pour son efficacité. C’était fondamental l’attitude courageuse du pouvoir judiciaire, principalement de la Cour suprême électorale », a poursuivi Lula.

Lula a poursuivi son discours en critiquant le gouvernement de Bolsonaro, accusant l’ancien président d’utiliser les ressources du Brésil pour accroître encore son pouvoir.

« Le diagnostic que nous avons reçu du cabinet de transition est consternant. Ils ont vidé les ressources pour la santé, démantelé l’éducation, la culture, la science, ils ont détruit les protections environnementales, n’ont pas laissé de ressources pour les repas scolaires, les vaccins, la sécurité publique, la protection des forêts et l’aide sociale », a déclaré Lula.

Menaces de violence

La violence s’est emparée du pays, Bolsonaro n’ayant pas encore explicitement reconnu sa défaite électorale, bien que son administration ait déclaré qu’elle coopérait avec la transition du pouvoir.

La présence de sécurité lors de l’investiture de Lula était élevée, car environ 8 000 agents de sécurité de plusieurs forces de sécurité ont été mobilisés dimanche, selon le département de la sécurité du district fédéral.

Plus tôt dimanche, un homme a été arrêté à Brasilia après avoir été surpris en train d’essayer d’entrer dans la fête d’inauguration avec un couteau et des feux d’artifice, a indiqué la police d’État du District fédéral dans un communiqué. Le suspect est venu de Rio de Janeiro.

Un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné mercredi une interdiction de port d’armes à feu de quatre jours dans la capitale qui se poursuivra jusqu’à la fin de dimanche, par mesure de précaution avant la cérémonie.

Elle ne s’appliquera pas aux membres actifs des forces armées, aux policiers et aux agents de sécurité privés, a écrit le juge Alexandre de Moraes.

L’équipe de Lula da Silva avait demandé l’interdiction des armes à feu lors de l’inauguration quelques jours après que la police eut arrêté un homme soupçonné d’avoir posé et possédé des engins explosifs à l’aéroport international de Brasilia.

Le suspect, identifié comme étant le directeur de la station-service George Washington de Oliveira Sousa, âgé de 54 ans, est un partisan de Bolsonaro et a déclaré à la police dans un communiqué, vu par CNN, qu’il avait l’intention de “créer le chaos” afin d’empêcher Lula de prendre ses fonctions. encore en janvier.

L’interdiction de Moraes est entrée en vigueur alors que des milliers de partisans de Bolsonaro se sont rassemblés dans des casernes militaires à travers le pays pour protester contre le résultat des élections, demandant à l’armée d’intervenir car ils affirment, sans aucune preuve, que l’élection a été volée.

Bolsonaro a condamné la tentative d’attentat à la bombe de Sousa vendredi, affirmant qu'”il n’y a aucune justification” pour un “acte terroriste”.

“Le Brésil ne finira pas le 1er janvier, vous pouvez en être sûr”, a déclaré le président sortant en référence à la date d’investiture de Lula.

“Aujourd’hui, nous avons une masse de gens qui en savent plus sur la politique”, a-t-il ajouté. “Ils comprennent qu’ils sont en danger. Le bien gagnera. Nous avons des dirigeants dans tout le Brésil. Nouveaux politiciens ou politiciens réélus, ils feront la différence.

Un demi-tour sur la politique de déforestation

Lula a fait l’éloge des ressources naturelles du Brésil et a promis un revirement de la politique de déforestation de son prédécesseur en Amazonie tout en visant à maximiser le potentiel du pays.

“Aucun autre pays n’a les conditions que le Brésil doit devenir une puissance environnementale. En partant de la créativité, des entreprises de bioéconomie et de socio-biodiversité, nous amorcerons la transition énergétique et écologique vers des activités agricoles et minières durables, une agriculture familiale et une industrie verte. Notre objectif est zéro déforestation en Amazonie, zéro émission de gaz à effet de serre », a déclaré Lula lors de son discours au Congrès.

« Nous ne tolérerons pas (…) la dégradation de l’environnement et la déforestation qui ont tant nui au pays. C’est l’une des raisons, mais pas la seule, de la création du ministère des peuples autochtones », a poursuivi Lula.

Le nouveau président brésilien a promis de remédier à l’inégalité infligée aux minorités dans le pays en créant “le ministère de la promotion de l’égalité raciale pour étendre la politique d’action positive dans les universités et la fonction publique, ainsi que la reprise des politiques pour les personnes noires et brunes dans le domaine de la santé, domaines de l’éducation et de la culture.

