Lula blâme Bolsonaro pour la faim des Yanomami et ouvre une enquête sur le “génocide”

Lundi, quelques jours après que le gouvernement a déclaré une urgence médicale dans la plus grande réserve indigène du Brésil, le ministre de la Justice Flávio Dino a déclaré qu’il avait demandé à la police fédérale d’ouvrir une enquête « sur les crimes de génocide, le défaut de fournir une aide d’urgence, les crimes environnementaux et d’autres crimes, depuis il y a des rapports de détournement de fonds, de corruption et de détournement de fonds publics destinés aux soins de santé autochtones.

Le ministre brésilien de la Justice a demandé lundi une enquête sur les crimes potentiels de génocide contre le peuple indigène Yanomami, alors que le pays a envoyé de l’aide et du personnel supplémentaires pour répondre à une crise de malnutrition et de maladie que les autorités ont directement liée à l’exploitation minière illégale.

Sônia Guajajara, dirigeante autochtone et chef du ministère des Peuples autochtones récemment créé, dit qu’il fallait « Tenir le gouvernement précédent responsable d’avoir laissé la situation avec le peuple yanomami s’aggraver, au point où nous trouvons des adultes pesant autant que des enfants, et des enfants réduits à la peau sur les os.

Dans “Yanomami Under Attack”, publié l’année dernière, l’Institut socio-environnemental brésilien à but non lucratif a déclaré que la superficie totale des terres indigènes Yanomami détruites par l’exploitation minière est passée d’un peu plus de 2 965 acres en octobre 2018, lorsque la surveillance a commencé, à 8 085 acres en décembre 2021.