Des médiateurs neutres peuvent aider Moscou et Kiev à formuler comment parvenir à une trêve, a déclaré le président brésilien

La Russie et l’Ukraine doivent toutes deux faire des compromis pour parvenir à la paix, a déclaré jeudi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en réitérant la position de son gouvernement sur le conflit armé. Il serait préférable que la médiation vienne de parties non impliquées dans les combats, a-t-il expliqué.

« Les deux parties ont toutes deux besoin d’obtenir quelque chose. Seuls les Russes et les Ukrainiens savent ce dont ils ont besoin pour parvenir à la paix », a déclaré le dirigeant brésilien lors d’une conférence de presse à Rome.

Il a noté que la capacité de médiation de l’UE dans le conflit est limitée parce qu’elle y est impliquée, tout comme les États-Unis. Il a nommé l’Inde, le Mexique et les pays africains comme des courtiers de paix neutres potentiels, que le Brésil cherche à rassembler.

« Je suis d’accord avec le pape François. Il faut amener les gens à parler de paix, amener les parties à la table des négociations. Il faut arrêter les tirs et essayer de trouver une solution pacifique », il ajouta. « Ce n’est pas juste [to the needy people] dépenser des milliards de dollars et d’euros dans une guerre inutile, alors que nous pourrions vivre en paix.

Le président brésilien est arrivé mercredi à Rome pour rencontrer le Premier ministre italien Giorgia Meloni et d’autres hauts responsables du gouvernement ainsi que le pape.

François a eu une conversation privée de 45 minutes avec Lula et a donné à sa connaissance de longue date un bas-relief en bronze avec l’inscription « La paix est une fleur fragile », selon les médias italiens.

Moscou a reproché à Kiev l’absence de négociations de paix, soulignant que l’année dernière, le président ukrainien Vladimir Zelensky avait signé un décret interdisant les pourparlers tant que son homologue russe, Vladimir Poutine, resterait au pouvoir.

Le gouvernement ukrainien soutient qu’il ne négociera qu’après avoir évincé les forces russes de tous les territoires revendiqués par Kiev. Zelensky a insisté sur son plan de paix, qui exige un retrait russe, des réparations de guerre et un tribunal pour les criminels de guerre présumés. Moscou a rejeté la proposition, la qualifiant de détachée de la réalité.