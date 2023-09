Lula a déclaré à Zelensky qu’il n’y aurait pas de solution militaire au conflit en Ukraine – CNN Brésil — RT World News

Lors de leur rencontre à l’ONU, le dirigeant brésilien a proposé son aide à l’effort de paix, selon des sources diplomatiques.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré à son homologue ukrainien Vladimir Zelensky que la meilleure façon de faire avancer le conflit entre Kiev et Moscou était d’arrêter les combats et d’accepter un règlement pacifique, a déclaré une source diplomatique à CNN Brésil.

Les deux dirigeants se sont rencontrés jeudi à huis clos en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Lula a clairement fait savoir à Zelensky qu’il pensait qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit entre la Russie et l’Ukraine, a rapporté vendredi la chaîne de télévision.

Il a souligné que le Brésil était le seul membre du groupe des BRICS – qui comprend également la Chine, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud – à avoir voté à l’ONU pour condamner l’opération militaire russe, ont indiqué les sources.

Selon les diplomates, Lula a souligné que Brasilia souhaitait participer aux efforts visant à instaurer la paix en Ukraine.















Zelensky a répondu qu’il n’était pas convaincu que les termes d’un accord de paix qui pourrait être conclu avec Moscou seraient respectés, selon les sources. Le dirigeant ukrainien a également insisté sur le fait qu’il ne pouvait s’engager qu’en faveur d’un règlement qui impliquerait la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ont-ils ajouté.

Les diplomates présents à la réunion l’ont décrit comme « cordial, » mais a déclaré que les parties ont essentiellement répété les positions qu’elles ont exprimées publiquement ces derniers mois.

Zelensky a écrit jeudi sur sa page Telegram que sa conversation avec Lula était « franc et constructif ». Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a déclaré aux journalistes à New York : « C’était une réunion très importante. Il y avait une très bonne compréhension mutuelle. Les deux dirigeants ont demandé à leurs diplomates de continuer à travailler sur les relations bilatérales et à poursuivre les discussions sur la paix, a-t-il indiqué.

Il s’agissait de la première rencontre en personne entre Lula et Zelensky. Les deux chefs d’État avaient prévu une rencontre lors du sommet du G20 au Japon en 2022, mais celle-ci ne s’est pas concrétisée, Lula ayant déclaré à l’époque que Zelensky était en retard. Le dirigeant ukrainien n’a pas été invité au sommet du G20 de cette année, qui s’est tenu à New Delhi, en Inde, le mois dernier.

EN SAVOIR PLUS:

Aucune raison pour des pourparlers de paix en Ukraine, selon le Kremlin

Plus tôt cette semaine, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré que la Russie restait désireuse de rechercher une solution diplomatique au conflit en Ukraine, mais qu’elle ne voyait actuellement aucune raison d’entamer des négociations.