L’Ukrainienne Olena Zelenska appelle l’Occident à plus d’aide avant l’hiver

“L’Ukraine a besoin de plus d’armes, de plus d’assistance militaire”, a-t-elle déclaré, appelant spécifiquement à des missiles de défense aérienne.

Zelenska s’exprimait lors de la conférence Web Summit à Lisbonne, au Portugal, où elle a souligné mardi le rôle de la technologie dans le conflit en cours.

La première dame a décrit la technologie comme “champ de bataille” dans l’invasion, notant que des équipements technologiques, notamment des drones et des missiles, étaient utilisés pour tuer des gens plutôt que pour les sauver.

On estime qu’environ 40% de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine a été gravement endommagée par les frappes de missiles et de drones russes, a déclaré Zelenskyy mercredi.

Zelenska a appelé les entrepreneurs et les investisseurs technologiques à investir dans les secteurs technologique et scientifique ukrainiens et à faire des dons à sa Fondation Olena Zelenska, qui vise à restaurer les hôpitaux et les écoles ukrainiens détruits pendant la guerre.

Les enfants “devraient voler vers Mars, et non courir vers leurs sous-sols” pour fuir les bombardements russes dans les abris de guerre, a déclaré Zelenska.

“Vous êtes la force qui fait bouger le monde”, a-t-elle poursuivi. “Vous avez le potentiel et les technologies qui peuvent aider, pas détruire ; qu’en aidant l’Ukraine, vous pouvez faire avancer le monde dans la bonne direction.”

Zelenska est devenue une figure de proue après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, rencontrant régulièrement des dirigeants mondiaux et plaidant pour un soutien international accru, en particulier pour les enfants et la santé mentale.

