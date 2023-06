L’Ukrainienne Elina Svitolina salue l’adversaire russe à Roland-Garros

L’Ukrainienne Elina Svitolina a décrit son adversaire des huitièmes de finale de Roland-Garros Daria Kasatkina comme « courageuse » pour être la joueuse russe la plus virulente à s’être prononcée contre la guerre en cours.

Svitolina affrontera Kasatkina à Roland Garros dimanche pour une place en quart de finale après avoir battu une autre Russe Anna Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 vendredi lors de son premier Grand Chelem depuis qu’elle est devenue mère.

Une fois de plus, Svitolina a choisi de ne pas serrer la main de Blinkova, répétant la position qu’elle avait prise lorsqu’elle a battu le même joueur lors de la finale de Strasbourg le week-end dernier.

Kasatkina a déjà soutenu la décision des autorités britanniques du tennis de fournir à tous les joueurs ukrainiens deux chambres d’hôtel tout au long de la prochaine saison sur gazon qui culminera à Wimbledon.

« Je suis reconnaissant à Dasha d’avoir accepté ce poste. C’est aussi ce que vous attendez des autres. C’est vraiment courageux de sa part », a déclaré Svitolina de Kasatkina, qui a fait l’objet de nouvelles critiques à la maison pour être devenue gay.

Kasatkina a également soutenu la décision des joueurs ukrainiens de ne pas serrer la main des joueurs russes ou de la Biélorussie, un allié militaire clé de Moscou.

« Pouvez-vous imaginer le gars ou la fille qui est en ce moment en première ligne, me regardant et j’agis comme si de rien n’était », a déclaré Svitolina en expliquant la décision de ne pas se serrer la main.

« Je représente mon pays. J’ai une voix. Je suis avec l’Ukraine. Ce que le gouvernement russe, les soldats russes font sur notre terre est vraiment, vraiment terrible. »

Elle a ajouté: « C’est pourquoi cela suit. Nous sommes des Ukrainiens, nous nous unissons tous pour un seul but, pour le but de gagner cette guerre, et nous faisons tout ce qui se passe sur ce sujet. »

Sur le terrain vendredi, Svitolina, triple quart de finaliste à Roland Garros, a dû servir deux fois pour le match lors des 10e et 12e matchs décisifs.

Elle a remporté la victoire sur une troisième balle de match avec un revers croustillant pour vaincre Blinkova qui avait éliminé Caroline Garcia, cinquième au dernier tour.

« Je ne bougeais pas bien dans le premier set, mais j’ai essayé de me battre et de trouver mon jeu », a déclaré Svitolina, surveillée par son mari, la star du tennis français Gaël Monfils.

« Après le premier set, je jouais de mieux en mieux et j’essayais juste de tout donner.

« J’ai bien joué sous pression et j’ai juste décidé de tout laisser tomber. »

Svitolina, qui a remporté 37 vainqueurs lors de la victoire de vendredi, a révélé que Monfils, qui a dû se retirer du tournoi après le premier tour en raison d’une blessure au poignet, espère être en forme pour Wimbledon.

« Il faudra quelques semaines pour récupérer. Espérons que la reprise se passera bien. Il a déjà commencé à faire des choses pour accélérer les choses, pour être prêt pour Wimbledon, espérons-le », a-t-elle déclaré.

