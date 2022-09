L’Ukrainien Zelenskyy visite une ville récemment reprise et dévastée

IZIUM, Ukraine – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu mercredi dans une région du nord-est de l’Ukraine qui a récemment été reprise aux forces russes, témoin d’une dévastation à grande échelle alors que les procureurs ont affirmé que des résidents locaux avaient été torturés et tués pendant les six mois d’occupation.

Les immeubles d’habitation sont noircis par le feu et grêlés par les frappes d’artillerie. Tout le centre d’un immeuble résidentiel s’était effondré, un trou béant et des tas de gravats là où se trouvaient les maisons.

Bucha est un quartier près de Kyiv où les corps de civils, dont beaucoup portaient des signes de torture, ont été retrouvés jetés dans les rues, dans des fosses communes et dans des cours après le retrait précipité des forces russes en mars.

Les procureurs disent avoir trouvé six corps portant des traces de torture dans des villages récemment repris de la région de Kharkiv. Ils ont annoncé la création d’équipes d’enquête.

Le chef du bureau du procureur de Kharkiv, Oleksandr Filchakov, a déclaré que des corps avaient été retrouvés dans les villages de Hrakove et Zaliznyche, à environ 60 kilomètres (35 miles) au sud-est de Kharkiv.

Il a déclaré que les enquêteurs apprenaient également que des habitants avaient été tués et enterrés par les troupes russes dans une autre ville reprise, Balakliia.

À la périphérie nord d’Izium, les restes de chars et de véhicules russes gisent en miettes le long de la route.

Les troupes ukrainiennes ont récemment mené une contre-offensive spectaculaire qui leur a permis de reprendre de vastes étendues de territoire autour de Kharkiv et d’infliger un coup terrible au prestige militaire de Moscou.

L’Oskil coule vers le sud et représente en grande partie la limite orientale de la région ukrainienne de Kharkiv.

“Il est peu probable que les troupes russes soient assez fortes pour empêcher de nouvelles avancées ukrainiennes le long de l’ensemble de la rivière Oskil, car elles ne semblent pas recevoir de renforts, et les troupes ukrainiennes seront probablement en mesure d’exploiter cette faiblesse pour reprendre la contre-offensive à travers l’Oskil si ils choisissent », a-t-il ajouté.

La contre-offensive a également laissé plus d’armes entre les mains des Ukrainiens.

Les forces russes ont probablement laissé derrière elles des dizaines de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et d’autres armes lourdes alors qu’elles fuyaient l’avancée de l’Ukraine dans l’est du pays, a déclaré mercredi un groupe de réflexion ukrainien.

Le Center for Defense Strategies a déclaré qu’une seule unité russe qui se trouvait autour d’Izium avait laissé derrière elle 39 chars T-80 et 35 véhicules de combat d’infanterie, connus sous l’acronyme BMP. Une autre unité a laissé derrière elle 47 chars et 27 véhicules blindés.