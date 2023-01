L’Ukrainien Zelenskyy se demande si Poutine est “toujours en vie”, Moscou assure qu’il l’est

Le Kremlin a confirmé jeudi que le président russe Vladimir Poutine “existe” après que le président ukrainien Voldymyr Zelensky a semblé se demander s’il était même “encore en vie” lorsqu’il a été pressé de commencer les négociations de paix.

“Ce n’est pas le cinéma où vous attendez qu’un film commence”, a-t-il déclaré mercredi selon une traduction en direct de ses propos au Forum économique mondial de Davos. “C’est une grande tragédie.”

“Les négociations elles-mêmes ne concernent pas automatiquement la paix”, a-t-il ajouté.

MEDVEDEV DE LA RUSSIE AVERTIT DES RETOMBÉES NUCLÉAIRES SI LA RUSSIE EST BATTUE PAR LES ARMES DE L’OTAN EN UKRAINE

Zelenskyy a non seulement souligné l’échec des pourparlers diplomatiques entre l’Ukraine et la Russie, mais aussi les mensonges flagrants de Moscou à d’autres dirigeants mondiaux à l’approche de l’invasion.

Le président ukrainien a également déclaré qu’à ce stade, il ne savait pas qui prenait les décisions au sein du Kremlin et s’est demandé si Poutine fonctionnait encore en tant que président de la Russie.

“Je ne comprends pas qu’il soit toujours en vie ou que ce soit lui qui prenne des décisions en particulier”, a déclaré Zelenskyy.

POUTINE REVENDIQUE LA VICTOIRE “ASSURÉE” EN UKRAINE METTRA FIN AU CONFLIT ALORS QUE LA GUERRE APPROCHE D’UN AN

On ne sait pas pourquoi Zelenskyy s’est demandé si Poutine était toujours en vie alors qu’il a été vu mercredi à un mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Pétersbourg.

Les commentaires de Zelenskyy ont peut-être été un clin d’œil à la façon dont Poutine s’est retiré des événements publics ces dernières semaines, y compris sa conférence de presse annuelle qui a duré environ quatre heures en 2021 mais a été annulée le mois dernier.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a repoussé toute suggestion selon laquelle Poutine n’était plus là et a déclaré: “Il est clair que la Russie et Poutine sont un gros problème pour l’Ukraine et pour Zelensky. Et il est clair que, purement psychologiquement, M. Zelensky serait préfère que ni la Russie ni Poutine n’existent.”

“Mais plus tôt le régime ukrainien se rendra compte que la Russie et Poutine existent et existeront, que, tôt ou tard, il devra encore renoncer à tout ce qui est anti-russe, mieux ce sera pour un pays comme l’Ukraine”, a-t-il ajouté selon un média russe. RBC.