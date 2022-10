L’Ukrainien Zelenskyy s’adressera à l’Occident lors d’une réunion d’urgence du G7 après une vague d’attaques de missiles

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lancera un appel aux nations occidentales lors d’une réunion d’urgence du G7 mardi.

L’Ukraine et l’Allemagne ont convoqué la réunion à la suite d’une vague d’attaques de missiles dévastatrices sur Kyiv, Liviv et plus d’une douzaine d’autres grandes villes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attentats étaient une revanche pour le bombardement du pont de Kertch reliant la Russie et la Crimée ce week-end.

“Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre. Complètement. Détruisez nos gens qui dorment chez eux à Zaporizhzhia. Tuez des gens alors qu’ils se rendent au travail à Dnipro et à Kyiv”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo lundi. .

Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a averti que les attaques se poursuivraient jusqu’à ce que la Russie ait achevé le “démantèlement complet” du “régime politique” ukrainien.

DE MULTIPLES EXPLOSIONS ROCHER L’EST DE L’UKRAINE VILLE DE KHARKIV

Cependant, Rebekah Koffler, experte en renseignement stratégique et auteur du “Putin’s Playbook”, a mis en doute l’idée que Poutine puisse soutenir des frappes de missiles à un tel volume.

“La Russie a perdu la phase conventionnelle de cette guerre”, a déclaré Koffler à Fox News Digital. “Poutine est en train de changer de stratégie vers ce que les Russes appellent une “guerre de nouvelle génération” et des armes basées sur de nouveaux principes physiques. Au lieu de frapper des cibles de manière cinétique, les forces russes et le renseignement militaire chercheront à perturber la “chaîne de destruction” en attaquant le commandement et le contrôle non ukrainiens. -cinétiquement.”

“Les cibles seront avant tout les infrastructures critiques, y compris civiles, comme on l’a vu aujourd’hui. Les transports, les banques, les télécommunications, les barrages. Le but est de perturber le fonctionnement normal de la société – créer des inondations, couper l’électricité – afin de déséquilibrer le régime de Kyiv et effrayer la population pour qu’elle abandonne le combat », a-t-elle ajouté.

Poutine tente de faire le lien entre apporter suffisamment de force pour vaincre l’Ukraine tout en n’impliquant pas l’OTAN plus qu’elle ne l’est déjà.

Néanmoins, les forces russes ont été largement accusées de prendre pour cible des civils après des dizaines de missiles ont plu aveuglément sur les grandes villes d’Ukraine lundi, laissant de nombreuses personnes sans électricité.

Zelenskyy a publié une déclaration dénonçant les Russes comme des “terroristes” quelques minutes après que les sirènes du raid aérien se soient tues à Kyiv. Cependant, les sirènes recommenceraient à retentir quelques heures plus tard.

POUTINE ACCUSE L’UKRAINE DE « TERRORISME » DANS L’EXPLOSION DU PONT DE CRIMÉE

Les frappes de missiles surviennent après des mois de calme relatif à Kyiv et dans d’autres grandes villes ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont remporté des victoires importantes tout au long du mois de septembre, poussant les forces russes bien dans les territoires que Poutine prétendait annexer.

Le secrétaire général des Nations unies, Atonio Guterres, a condamné lundi l’attaque, la qualifiant d'”escalade inacceptable”.

“Le Secrétaire général est profondément choqué par les attaques de missiles à grande échelle menées aujourd’hui par les forces armées de la Fédération de Russie contre des villes à travers l’Ukraine, qui auraient provoqué des dégâts considérables dans des zones civiles et fait des dizaines de morts et de blessés”, a déclaré un communiqué. de son bureau lire.

“Cela constitue une nouvelle escalade inacceptable de la guerre et, comme toujours, les civils paient le prix le plus élevé”, a-t-il poursuivi.

Ceci est une histoire en développement. Revenez bientôt pour les mises à jour.