L’ukrainien Zelenskyy renouvelle son appel à l’approvisionnement en chars occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi que l’approvisionnement en chars occidentaux devait dépasser une autre attaque russe, ravivant les efforts de Kyiv pour la livraison de véhicules lourdement blindés, craignant que le Kremlin ne lance bientôt une nouvelle campagne de mobilisation.

“La mobilisation du monde doit dépasser la prochaine mobilisation militaire de notre ennemi commun”, a déclaré Zelenskyy par vidéoconférence au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

“L’approvisionnement de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne doit dépasser les prochaines attaques de missiles de la Russie. L’approvisionnement en chars occidentaux doit dépasser une autre invasion de chars russes.”

“Le rétablissement de la sécurité et de la paix en Ukraine doit dépasser les attaques de la Russie contre la sécurité et la paix dans d’autres pays. Un tribunal pour crimes militaires doit en empêcher de nouveaux”, a déclaré Zelenskyy.

Ses commentaires interviennent au milieu des spéculations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine pourrait être sur le point d’annoncer un autre cycle de mobilisation.

Les analystes de l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, ont déclaré mardi que Poutine pourrait annoncer “une deuxième vague de mobilisation dans les prochains jours, peut-être dès le 18 janvier”.

Zelenskyy et de hauts responsables ukrainiens ont exhorté à plusieurs reprises les alliés occidentaux à fournir des véhicules militaires lourds et des armes afin d’aider à vaincre l’assaut de la Russie qui dure depuis près d’un an.

Pologne, France et la Grande-Bretagne se sont récemment engagés à envoyer des chars à l’armée ukrainienne, tandis que la Finlande dit il pourrait également faire don d’un petit nombre de chars Leopard 2 de fabrication allemande pour aider Kyiv à se protéger.

gouvernement allemand m’a dit la semaine dernière, cependant, qu’il n’a pas l’intention de fournir à l’Ukraine les chars Leopard 2.