L’ukrainien Zelenskyy rencontre le président turc et chef de l’ONU à Lviv

Le président turc et le chef de l’ONU ont rencontré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le cadre d’une tentative à gros enjeux visant à faire régresser une guerre qui fait rage depuis près de six mois, à stimuler les exportations de céréales désespérément nécessaires et à sécuriser la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Mais peu de progrès ont été signalés.

Le rassemblement, qui s’est tenu loin des lignes de front dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière polonaise, a marqué la première visite en Ukraine du Turc Recep Tayyip Erdogan depuis le début de la guerre, et la seconde du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. .

Erdogan s’est positionné comme un intermédiaire dans les efforts pour arrêter les combats. Alors que la Turquie est membre de l’OTAN – qui soutient l’Ukraine dans la guerre – son économie chancelante dépend de la Russie pour le commerce, et elle a essayé de trouver un juste milieu entre les deux combattants.

Lors des réunions, la Turquie a accepté d’aider à reconstruire les infrastructures de l’Ukraine, y compris les routes et les ponts, et Zelenskyy a demandé à Guterres de demander à l’ONU d’accéder aux citoyens ukrainiens expulsés vers la Russie, selon le site Internet du président ukrainien. Zelenskyy a également demandé l’aide de l’ONU pour libérer les soldats et les médecins ukrainiens capturés.

Sur le champ de bataille, entre-temps, au moins 17 personnes ont été tuées et 42 blessées lors de lourdes frappes de missiles russes sur la région ukrainienne de Kharkiv mercredi soir et jeudi matin, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

L’armée russe a affirmé avoir frappé une base de mercenaires étrangers à Kharkiv, tuant 90 personnes. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du côté ukrainien.

Aggravant les tensions internationales, la Russie a déployé des avions de combat transportant des missiles hypersoniques de pointe dans la région de Kaliningrad, une enclave entourée par deux pays de l’OTAN, la Lituanie et la Pologne.

L’ordre du jour des trois dirigeants comprenait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine. Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé le complexe, et les combats ont fait craindre une catastrophe nucléaire.

Zelenskyy a exigé que les troupes russes quittent la centrale et qu’une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU soit autorisée à entrer.

Zelenskyy et le chef de l’ONU se sont mis d’accord jeudi sur les arrangements pour une mission de l’AIEA à la centrale, selon le site Internet du président. Mais il n’était pas immédiatement clair si le Kremlin accepterait les conditions proposées. Quant au retrait des troupes, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que cela rendrait l’usine “vulnérable”.

Les inquiétudes concernant l’usine ont monté jeudi lorsque les autorités russes et ukrainiennes se sont mutuellement accusées de comploter pour attaquer le site, puis ont blâmé l’autre partie.

Plus tôt ce mois-ci, Erdogan a rencontré en Russie le président russe Vladimir Poutine pour discuter des combats. Et le mois dernier, la Turquie et l’ONU ont aidé à négocier des accords permettant à l’Ukraine d’exporter 22 millions de tonnes de maïs et d’autres céréales bloquées dans ses ports de la mer Noire depuis l’invasion de la Russie le 24 février. Les accords visaient également à éliminer les obstacles aux exportations de produits russes. aliments et engrais aux marchés mondiaux.

La guerre a considérablement aggravé la crise alimentaire mondiale car l’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs de céréales. Les pays en développement ont été particulièrement touchés par les pénuries et les prix élevés, et l’ONU a déclaré plusieurs pays africains en danger de famine.

Pourtant, même avec l’accord, seul un filet d’exportations de céréales ukrainiennes s’en est sorti. La Turquie a déclaré que plus de 622 000 tonnes de céréales avaient été expédiées depuis les ports ukrainiens depuis la conclusion de l’accord.

Lors d’une conférence de presse jeudi à Lviv, António Guterres a vanté le succès des accords d’exportation de céréales, mais a ajouté : “Il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne se traduise dans la vie quotidienne des gens dans leur boulangerie locale et sur leurs marchés”.

Les discussions sur la fin globale de la guerre qui a tué des milliers de personnes et forcé plus de 10 millions d’Ukrainiens à fuir leurs maisons ne devaient rien aboutir.

En mars, la Turquie a accueilli des pourparlers à Istanbul entre les négociateurs russes et ukrainiens, mais les efforts pour mettre fin aux hostilités ont échoué, les deux parties se blâmant mutuellement.

Erdogan s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat, entretenant de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine. La Turquie a fourni à l’Ukraine des drones, qui ont joué un rôle important dans les combats, mais elle s’est abstenue de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie pendant la guerre.

La Turquie est confrontée à une crise économique majeure, avec une inflation officielle proche de 80 %, et est de plus en plus dépendante de la Russie pour le commerce et le tourisme. Le gaz russe couvre 45 % des besoins énergétiques turcs et l’agence atomique russe construit la première centrale nucléaire de Turquie.

Sinan Ulgen, du groupe de réflexion EDAM basé à Istanbul, a qualifié la politique diplomatique de la Turquie de “pro-Ukraine sans être anti-Russie”.

“La Turquie pensait qu’elle n’avait pas le luxe de s’aliéner totalement la Russie”, a déclaré Ulgen.