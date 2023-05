L’Ukrainien Zelenskyy rencontre le pape François au Vatican – National

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est entretenu samedi avec le pape François au Vatican, affirmant que c’était un grand honneur de rencontrer le pontife, qui a déjà proposé de faire ce qu’il peut pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine un an. il y a.

Zelenskyy a tenu sa main sur son cœur lorsque le pape, à l’aide d’une canne, est venu le saluer avant d’introduire l’Ukrainien dans un studio papal près de l’appel d’audience du Vatican. « Merci pour votre visite », a déclaré Francis au début de leur réunion de 40 minutes.

Dans une déclaration écrite, le Vatican a déclaré que les deux hommes avaient évoqué la « situation humanitaire et politique de l’Ukraine provoquée par la guerre en cours ».

« Le pape a assuré sa prière constante, attestée par ses nombreux appels publics et par son invocation continue du Seigneur pour la paix, depuis février de l’année dernière », a déclaré le Vatican, faisant référence à l’invasion de l’Ukraine le 24 février. 2022, par l’armée russe.

« Tous deux se sont mis d’accord sur la nécessité de poursuivre les efforts humanitaires » pour venir en aide à la population. « Le pape a souligné en particulier le besoin urgent de ‘gestes humanitaires’ envers les personnes les plus fragiles, les victimes innocentes du conflit », indique le communiqué.

Le mois dernier, le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a rencontré François au Vatican et a déclaré qu’il avait demandé au pontife d’aider l’Ukraine à récupérer les enfants illégalement emmenés en Russie lors de l’invasion.

Le communiqué de samedi du Vatican n’en faisait aucune mention, et il n’y avait aucun détail immédiat du côté de Zelenskyy au sujet de sa rencontre avec le pontife.

Avant l’arrivée de Zelenskyy en fin d’après-midi, la police a déplacé les touristes d’un côté de la place Saint-Pierre afin que le cortège du président ukrainien puisse traverser à toute vitesse le vaste espace pavé.

Plus tôt dans la journée, Zelenskyy a rencontré des responsables italiens après son vol du matin vers Rome. Il a reçu des promesses de soutien militaire et financier à durée indéterminée ainsi qu’un soutien plus fort à l’objectif chéri de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne.

« Le message est clair et simple », a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni, accompagnée de Zelenskyy alors que les deux journalistes informaient après leur rencontre à son bureau, qui a duré plus d’une heure. « L’avenir de l’Ukraine est un avenir de paix et de liberté. Et c’est l’avenir de l’Europe, un avenir de paix et de liberté, pour lequel il n’y a pas d’autres solutions possibles.

Meloni, qui avait rencontré Zelenskyy en Ukraine en février, juste avant l’anniversaire de l’invasion, a renouvelé son engagement à défendre les ambitions européennes de l’Ukraine, affirmant que l’Ukraine allait de l’avant avec les réformes nécessaires malgré la guerre.

Mais alors que son parti d’extrême droite Frères d’Italie défend le principe de la souveraineté nationale, Meloni a dû faire face aux dirigeants de deux partenaires de la coalition qui, pendant des années, ont ouvertement professé leur admiration pour le président russe Vladimir Poutine. L’allié de la coalition Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre, s’est vanté de son amitié avec Poutine, tandis qu’un autre allié du gouvernement, le chef de la Ligue Matteo Salvini, a remis en question la valeur des sanctions économiques contre la Russie.

Zelenskyy a commencé ses réunions officielles en appelant le président italien Sergio Mattarella au palais présidentiel du Quirinal.

« Nous sommes entièrement à vos côtés », a déclaré Mattarella à Zelenskyy en l’accueillant. Plus tard, après leur rencontre, des sources du palais présidentiel ont déclaré que Mattarella avait assuré à son invité que l’Italie continuerait de soutenir l’Ukraine militairement et financièrement, ainsi que par la reconstruction et l’aide humanitaire, à court et à long terme.

On pense que Zelenskyy se rendra ensuite à Berlin pour ce qui serait sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre. Le calendrier exact n’avait pas été annoncé publiquement pour des raisons de sécurité. La radio d’État italienne a rapporté que dans le cadre des mesures de protection, une zone d’exclusion aérienne a été ordonnée pour le ciel de Rome et des tireurs d’élite de la police ont été stratégiquement placés sur de hauts bâtiments.

François avait déjà rencontré Zelenskyy en 2020. Fin avril, revenant à Rome après un voyage en Hongrie, François a déclaré aux journalistes dans l’avion que le Vatican était impliqué dans une mission de paix en coulisse, mais n’a donné aucun détail. Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont confirmé une telle initiative.

Il a déclaré qu’il aimerait se rendre à Kiev, la capitale ukrainienne, si une telle visite pouvait être couplée à une autre à Moscou, dans l’espoir qu’un pèlerinage papal puisse faire avancer la cause de la paix.

Le gouvernement allemand, quant à lui, a déclaré qu’il fournissait à l’Ukraine une aide militaire supplémentaire d’une valeur de plus de 2,7 milliards d’euros (3 milliards de dollars), comprenant des chars, des systèmes anti-aériens et des munitions.

Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin voulait montrer avec le dernier paquet d’armes « que l’Allemagne est sérieuse dans son soutien » à l’Ukraine.

« L’Allemagne fournira toute l’aide qu’elle pourra, aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il déclaré.