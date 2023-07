L’Ukrainien Zelenskyy rencontre Greta Thunberg et d’autres pour aborder les effets de la guerre sur l’écologie

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rencontré jeudi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et d’éminentes personnalités européennes qui forment un groupe de travail pour faire face aux dommages écologiques causés par l’invasion russe de 16 mois.

La réunion dans la capitale ukrainienne a eu lieu alors que les combats se poursuivaient dans tout le pays.

Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokudin, a déclaré que deux personnes avaient été tuées dans la capitale de la région lors d’une frappe russe qui a touché des résidences, un établissement médical et une école où les habitants faisaient la queue pour recevoir de l’aide humanitaire. Une autre personne a été tuée lors d’une frappe matinale sur le village de Bilzoerka, a indiqué le bureau du procureur régional.

Le bureau présidentiel a déclaré jeudi matin qu’au moins huit civils sont morts dans des attaques russes au cours des dernières 24 heures.

Zelenskyy a également rencontré l’ancien vice-président américain Mike Pence qui s’est rendu à Kiev. Pence, partisan du soutien américain à l’Ukraine, est candidat à l’investiture républicaine de 2024 à la présidence.

« Nous apprécions que les deux principaux partis américains, le républicain et le démocrate, restent unis dans leur soutien à l’Ukraine. Et, bien sûr, nous ressentons le fort soutien du peuple américain », a déclaré Zelenskyy à Pence, selon le site Internet présidentiel.

Le groupe de travail sur l’environnement comprend Thunberg, l’ancienne vice-première ministre suédoise Margot Wallström, la vice-présidente du Parlement européen Heidi Hautala et l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson.

Zelenskyy a déclaré que la formation du groupe est « un signal très important de soutien à l’Ukraine. C’est vraiment important, nous avons besoin de votre aide professionnelle.

Thunberg a déclaré que les forces russes « visaient délibérément l’environnement et les moyens de subsistance et les maisons des gens. Et donc aussi détruire des vies. Parce que c’est après tout une affaire de personnes.

Les objectifs du groupe de travail sont d’évaluer les dommages environnementaux résultant de la guerre, de formuler des mécanismes pour tenir la Russie responsable et d’entreprendre des efforts pour restaurer l’écologie de l’Ukraine.

À Moscou, le chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a rencontré le cardinal Matteo Zuppi, l’envoyé du Vatican pour la recherche de la paix entre la Russie et l’Ukraine.

Kirill, un partisan de la guerre, a déclaré « Il est très important que les communautés chrétiennes d’Orient et d’Occident participent au processus de réconciliation », selon une vidéo diffusée par l’église russe.

The Associated Press