L’Ukrainien Zelenskyy remercie la Grande-Bretagne pour son soutien en personne et fait un autre effort pour les avions de chasse

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remercié mercredi le peuple britannique pour son soutien depuis le “premier jour” de l’invasion russe et a lancé un autre appel en faveur d’avions de combat qui, selon lui, contribueraient à assurer la victoire de l’Ukraine dans la guerre.

La première visite de Zelenskyy en Grande-Bretagne depuis que la Russie a lancé son attaque en février 2022 intervient alors que Kyiv se prépare à une offensive russe attendue et élabore ses propres plans pour reprendre les terres détenues par les forces de Moscou.

Des centaines de législateurs et de membres du personnel parlementaire ont rempli le Westminster Hall, vieux de 900 ans, pour le discours de Zelenskyy. Il a dit qu’il parlait au nom des braves gens de son propre pays et il a remercié les Britanniques pour leur bravoure.

“Nous savons que la Russie perdra et nous savons que la victoire changera le monde”, a-t-il déclaré.

Zelenskyy est arrivé dans un avion de la Royal Air Force à l’aéroport de Londres Stansted au nord de la capitale britannique, où le Premier ministre Rishi Sunak l’a accueilli sur le tarmac. Sunak est déjà le troisième Premier ministre britannique que Zelenskyy a consulté depuis l’invasion, avec les prédécesseurs Boris Johnson et Liz Truss également parmi les assemblés à Westminster.

Zelenskyy rencontrait également le roi Charles III et des chefs militaires britanniques.

Le Royaume-Uni est l’un des plus grands bailleurs de fonds militaires de l’Ukraine et a envoyé au pays plus de 2 milliards de livres (3,2 milliards de dollars canadiens) en armes et en équipement.

Sir Lindsay Hoyle, à gauche, président de la Chambre des communes, tient le casque d’un pilote ukrainien qui lui a été présenté par Zelenskyy mercredi à Westminster Hall, dans le centre de Londres. (Stefan Rousseau/AFP/Getty Images)

Plus de 10 000 soldats ukrainiens ont également été formés dans des bases au Royaume-Uni, certains sur les chars Challenger 2 que la Grande-Bretagne envoie.

La visite intervient alors que Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne formerait des pilotes ukrainiens sur des “avions de chasse aux normes de l’OTAN”.

“Je suis fier qu’aujourd’hui nous élargissions cette formation des soldats aux marines et aux pilotes d’avions de chasse, garantissant ainsi à l’Ukraine une armée capable de défendre ses intérêts à l’avenir”, a déclaré Sunak. “Cela souligne également notre engagement non seulement à fournir du matériel militaire à court terme, mais aussi à un engagement à long terme de rester aux côtés de l’Ukraine pour les années à venir”, a-t-il ajouté.

L’Ukraine a exhorté ses alliés à envoyer des avions à réaction, bien que la Grande-Bretagne affirme qu’il n’est pas pratique de fournir à l’armée ukrainienne des avions de guerre britanniques, indiquant que la formation ne prend pas des mois, mais des années.

Néanmoins, Zelenskyy a de nouveau fait la demande, assimilant les avions de chasse aux “ailes de la liberté”.

La Grande-Bretagne frappe la Russie avec plus de sanctions

Coïncidant avec la visite, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions contre six entités qui, selon le Royaume-Uni, ont fourni du matériel à l’armée russe. CST, un fabricant de drones russes et de pièces pour hélicoptères utilisés contre l’Ukraine, faisait partie des personnes sanctionnées. Parmi les autres cibles figuraient cinq personnes liées aux résidences de luxe du président russe Vladimir Poutine.

Zelenskyy s’est adressé au Parlement à distance l’année dernière, deux semaines après le début de l’invasion, où il a fait écho au célèbre discours de “ne jamais se rendre” du dirigeant britannique Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un bus passe mardi devant un pont détruit à Irpin, en Ukraine. Irpin, une ville à l’extérieur de Kyiv, a été transformée en champ de bataille au début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, alors que les forces russes tentaient en vain de s’emparer de la capitale. (Romain Pilipey/Getty Images)

C’est le deuxième voyage connu de Zelenskyy à l’étranger, après s’être adressé au Congrès à Washington, DC, en décembre.

Zelenskyy pourrait rechercher des promesses occidentales d’armes plus avancées avant d’éventuelles offensives printanières de la Russie et de l’Ukraine.

Les dirigeants de l’Union européenne à 27 se réuniront jeudi pour un sommet à Bruxelles. Les responsables espéraient que le dirigeant ukrainien pourrait également effectuer sa première visite dans les institutions de l’UE depuis le début de la guerre.

Zelenskyy s’est souvent adressé aux sommets de l’UE uniquement par le biais d’appels vidéo depuis l’Ukraine.

Les bombardements meurtriers se poursuivent en Ukraine

La visite à Londres a eu lieu alors que les forces russes ont bombardé des zones de l’est de l’Ukraine avec de nouveaux bombardements d’artillerie, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens, dans ce que les autorités de Kyiv considèrent comme faisant partie d’une nouvelle poussée des forces du Kremlin avant l’anniversaire de l’invasion.

Au cours de la dernière journée, les forces russes ont lancé des bombardements majeurs sur des zones proches de la ligne de front dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, tuant une femme de 74 ans et blessant une jeune fille de 16 ans dans la ville frontalière de Vovchansk, gouverneur local Oleh. dit Syniehubov.

Les forces russes en Ukraine concentrent leurs efforts sur “la conduite d’une contre-offensive” dans l’est industriel du pays, dans le but de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk qui composent le Donbass, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes.

Natalya pleure sur la tombe de son frère, Oleg Kunynets, un militaire ukrainien qui a été tué dans l’est du pays, lors de funérailles tenues à Lviv, en Ukraine, mardi. (Emilio Morenatti/Associated Press)

Les troupes russes ont lancé des assauts près de Bakhmut et Vuhledar, deux villes minières de la région de Donetsk qui ont été parmi les principales cibles de Moscou, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Saisir Bakhmut pourrait gravement perturber les routes d’approvisionnement militaire de l’Ukraine. Cela ouvrirait également la porte aux forces de Moscou pour se diriger vers les principaux bastions ukrainiens à Donetsk.

Les autorités ukrainiennes affirment que l’objectif du Kremlin est de prendre le contrôle total du Donbass, une vaste zone industrielle bordant la Russie. Cela donnerait à Poutine un succès majeur sur le champ de bataille après des mois de revers et l’aiderait à rallier l’opinion publique derrière la guerre.

Les analystes militaires disent qu’après une contre-offensive ukrainienne qui a commencé l’été dernier et a repris de vastes zones à la Russie, la guerre est restée largement statique ces derniers mois.

La Russie tente maintenant également de percer les lignes ukrainiennes près des villes d’Avdiivka et de Marinka à Donetsk, ainsi que près de Kreminna, une ville de première ligne dans la région de Lougansk qui se trouve le long d’une route d’approvisionnement russe clé, a déclaré l’état-major ukrainien.