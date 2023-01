L’Ukrainien Zelenskyy honore la Journée commémorative de l’Holocauste et la libération d’Auschwitz : « L’indifférence tue »

tu

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a marqué la Journée commémorative de l’Holocauste et le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz en rappelant au monde que “l’indifférence tue”.

“Nous savons et nous nous souvenons que l’indifférence tue avec la haine. L’indifférence et la haine sont toujours capables de créer le mal ensemble”, a-t-il déclaré dans un discours vendredi. « Aujourd’hui, nous le répétons encore plus fortement qu’avant : plus jamais à la haine ; plus jamais à l’indifférence.

“Plus les nations du monde surmontent l’indifférence, moins il y aura de place dans le monde pour la haine”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a marqué l’anniversaire par une cérémonie de commémoration au mémorial de Menorah dans la réserve historique et commémorative nationale de Babyn Yar, le site de l’un des pires massacres de la Seconde Guerre mondiale.

Des représentants diplomatiques européens, canadiens et américains, dont Doug Emhoff, l’époux de la vice-présidente Kamala Harris, étaient présents pour la cérémonie.

Un service distinct a également eu lieu à 200 miles à l’ouest de la frontière ukrainienne sur le site du camp de concentration d’Auschwitz, dans le sud de la Pologne.

Le camp, libéré le 27 janvier 1945 par les troupes soviétiques, détenait des Juifs, des prisonniers soviétiques, des Polonais, des Roms et d’autres groupes ciblés qui ont été systématiquement assassinés par les troupes nazies sous Adolf Hitler.

Plus d’un million de personnes ont été tuées à Auschwitz en cinq ans.

Cependant, les événements commémoratifs de la journée ont été gâchés par la guerre en Ukraine, dont les frontières ne sont qu’à trois heures et demie de route du site tragique qui est devenu un symbole du mal au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Le directeur du musée d’État d’Auschwitz, Piotr Cywinski, a comparé les crimes nazis aux autrocités commises par la Russie dans des endroits comme Bucha, Izyum et Marioupol en Ukraine et a déclaré qu’ils découlaient d’une “mégalomanie malade similaire”.

“Se taire, c’est donner la parole aux auteurs. Rester indifférent revient à tolérer le meurtre”, a-t-il déclaré dans un communiqué faisant écho à l’avertissement de Zelenskyy.

Un survivant d’Auschwitz a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine avait recréé un “sentiment d’horreur” dans une Europe, dont les dirigeants se sont engagés à “plus jamais” après la découverte des atrocités nazies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Un autre survivant, Bogdan Bartnikowski, un Polonais qui avait 12 ans lorsqu’il a été emmené à Auschwitz, a déclaré que les images d’Ukrainiens fuyant l’invasion russe en février dernier lui ont rappelé les expériences traumatisantes qu’il a endurées dans son enfance.

Une image d’une fille tenant la main de sa mère tout en tenant un ours en peluche dans l’autre dessinait des images de lui-même dans un train en direction du camp de concentration.

“Ce fut littéralement un coup sur la tête pour moi parce que j’ai soudainement vu, après presque 80 ans, ce que j’avais vu dans un wagon de marchandises lors de mon transport à Auschwitz. Une petite fille était assise à côté de moi, serrant une poupée dans ses bras pour sa poitrine”, a déclaré Bartnikowski, aujourd’hui âgé de 91 ans.

Des cérémonies sont prévues dans toute l’Europe vendredi en l’honneur de la Journée commémorative de l’Holocauste.