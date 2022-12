L’Ukrainien Zelenskyy appelle au “retour de tous les prisonniers de guerre” détenus en Russie, au lendemain de l’échange de prisonniers américains

Le lendemain du jour où les États-Unis ont procédé à un échange de prisonniers avec la Russie, l’Ukraine a appelé la Russie à renvoyer “tous les prisonniers de guerre et déportés” détenus dans son pays pour qu’ils soient renvoyés en toute sécurité.

Les commentaires sont intervenus au milieu d’un discours nocturne du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a déclaré que le retour en toute sécurité de ses citoyens ukrainiens était primordial pour un accord de paix.

“Permettez-moi de vous rappeler que la formule de paix se compose de dix points – de la sécurité nucléaire à la restauration de l’intégrité territoriale de notre État, de la sécurité énergétique au retour de tous les prisonniers de guerre et déportés détenus sur le territoire de la Russie”, a déclaré Zelenskyy. dit vendredi.

Il a ajouté : “C’est désormais l’une des tâches essentielles de notre État – impliquer le monde dans la mise en œuvre concrète des points de la formule de paix. Nous devons rendre le drapeau ukrainien à toutes les villes et communautés d’Ukraine, nous devons assurer le véritable responsabilité de l’Etat terroriste dans cette guerre, et nous devons garantir la sécurité de toutes les générations d’Ukrainiens après la fin de cette guerre.”

Dans ses remarques, Zelenskyy a déclaré qu’il demandait au monde de rester impliqué dans le processus de recherche de la paix, alors que son pays cherche à conclure un accord “réel” et “fiable”.

“Aujourd’hui, une conférence s’est tenue à Kiev, qui a poursuivi la série d’événements dans notre pays et en Europe qui ont eu lieu cette semaine et la semaine dernière, au cours de laquelle nous élaborons des solutions pour le bien de la justice, pour que la Russie rende des comptes , et dans le but de trouver des formats pour la libération de notre peuple, qui est retenu captif par les occupants », a-t-il déclaré.

“Nous ressentons le soutien des États, des organisations internationales et des institutions des droits de l’homme. Nous espérons pouvoir annoncer des détails spécifiques dans un proche avenir”, a ajouté Zelenskyy.

Le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il attendait également avec impatience le jour où l’Ukraine pourra célébrer la victoire sur la Russie.

Une victoire reste à voir alors que la guerre, qui a commencé lorsque les forces russes ont envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février de cette année, semble s’étendre jusqu’à la saison hivernale.

La Russie continue de bombarder la ligne de front orientale et a complètement rasé certaines villes, a déclaré Zelenskyy.

“La situation de première ligne reste très difficile dans les zones clés du Donbass – Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna”, a-t-il déclaré. “Il n’y a plus de lieu de vie sur les terres de ces zones qui n’ait été endommagé par des obus et des incendies. Les occupants ont en fait détruit Bakhmut.”

La Russie a également enrôlé des troupes supplémentaires et a intensifié ses menaces verbales contre l’Ukraine et le monde, le président russe Vladimir Poutine ayant déclaré qu’il pourrait lancer des attaques nucléaires préventives.

Les attaques, a-t-il dit, se produiraient si les États-Unis n’arrêtaient pas de fournir des armes à l’Ukraine, surtout si ces armes étaient ensuite utilisées sur le sol russe.

Jeudi, le président Biden a annoncé que les États-Unis avaient accepté un échange de prisonniers, libérant le marchand d’armes russe Viktor Bout en échange de la star de la WNBA Brittney Griner. Elle a atterri à San Antonio, au Texas, tôt vendredi matin.

Des responsables américains ont déclaré que leurs lignes de communication restaient ouvertes avec Moscou et que des échanges de prisonniers supplémentaires pourraient être convenus.