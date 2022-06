L’Ukrainien Zelenskyy appelle à un «tribunal équitable» dans les procès de type Nuremberg pour tenir la Russie responsable

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à un « tribunal équitable » dans un procès de type Nuremberg pour tenir la Russie responsable des crimes de guerre dans un discours tard dans la nuit mercredi.

« Tout comme le 1er septembre 1939 et le 22 juin 1941 se sont terminés par les procès de Nuremberg, le 24 février 2022 doit se terminer par un tribunal équitable. La Russie doit être tenue responsable de tout le mal qu’elle a apporté à l’Ukraine », a déclaré Zelenskyy dans ce qui est devenu une adresse nocturne régulière aux Ukrainiens depuis l’invasion de la Russie il y a près de 4 mois.

Les commentaires de Zelenskyy sont intervenus juste un jour après que le procureur général Merrick Garland s’est rendu en Ukraine et a annoncé que les États-Unis soutiendraient non seulement les enquêtes de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre russes, mais lanceraient leur propre enquête.

« Les États-Unis sont solidaires du peuple ukrainien face à l’agression et aux attaques continues de la Russie contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré Garland dans un communiqué mardi. « L’Amérique – et le monde – a vu les nombreuses images horribles et lu les récits déchirants de la brutalité et de la mort qui ont résulté de l’invasion injuste de l’Ukraine par la Russie. »

Garland a déclaré que le ministère de la Justice (DOJ) créera une équipe de responsabilité des crimes de guerre pour enquêter et tenir pour responsables ceux qui ont commis des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme.

Zelenskyy a défendu les efforts américains pour enquêter de manière indépendante sur les crimes de guerre russes et a déclaré que l’enquête sera « l’une des plus grandes contributions à la protection du droit international et de l’ordre de notre époque ».

Garland a nommé Eli Rosenbaum au poste de conseiller pour la responsabilité des crimes de guerre après sa longue carrière dans l’identification et la déportation des criminels de guerre nazis.

Rosenbaum, qui est un ancien combattant du DOJ âgé de 36 ans, a été directeur du Bureau des enquêtes spéciales et a supervisé la division criminelle du département qui a enquêté et poursuivi les affaires impliquant des criminels nazis.

Rosenbaum coordonnera désormais les efforts du MJ et du gouvernement fédéral pour tenir responsables ceux qui ont commis des crimes de guerre en Ukraine.

« Il n’y a pas de cachette pour les criminels de guerre. Le ministère américain de la Justice poursuivra toutes les voies de responsabilité pour ceux qui commettent des crimes de guerre et d’autres atrocités en Ukraine », a déclaré Garland. « En travaillant aux côtés de nos partenaires nationaux et internationaux, le ministère de la Justice sera sans relâche dans ses efforts pour tenir responsable toute personne complice de la commission de crimes de guerre, de torture et d’autres violations graves pendant le conflit non provoqué en Ukraine. »