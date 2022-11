L’Ukrainien Zelenskyy appelle à un soutien “indéfectible” si le GOP prend la Chambre à mi-mandat

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a exhorté mardi les législateurs américains à poursuivre leur soutien “indéfectible” à Kyiv même si les républicains obtiennent le contrôle majoritaire à la Chambre des représentants.

Alors que les Américains se dirigent vers les urnes mardi pour les élections de mi-mandat, les responsables du monde entier regardent pour voir si et comment l’équilibre des pouvoirs va changer entre les démocrates et les républicains.

Kyiv s’est fortement appuyée sur le soutien américain tout au long de la guerre de huit mois qui a suivi l’invasion de la Russie en février, mais l’inquiétude grandit dans la nation déchirée par la guerre que le soutien de Washington pourrait s’affaiblir si les républicains prennent le contrôle du Congrès.

Les sondages ont suggéré que le GOP pourrait être en mesure de reprendre le contrôle de la majorité à la chambre basse alors que les courses au Sénat restent très contestées.

Zelenskyy s’est largement abstenu de commenter la scène politique américaine alors que les Américains se préparent pour plusieurs courses serrées à mi-mandat, mais mardi, il a exhorté le Congrès à poursuivre son soutien, quel que soit le parti qui gagne.

“Lorsque cette guerre a commencé, l’Ukraine a entendu quelque chose de très important de la part du monde – nous avons entendu dire que” les démocraties sont là “. Et nous voyons maintenant de quoi les démocraties sont capables lorsqu’elles agissent dans l’unité”, a-t-il déclaré dans un discours après avoir reçu la Médaille de la liberté des Sens. Chris Coons, D-Del., Et Rob Portman, R-Ohio.

“Je vous demande de maintenir une unité inébranlable, comme c’est le cas actuellement, jusqu’au jour même où nous entendrons tous ces mots importants dont nous rêvons”, a-t-il poursuivi. “Jusqu’à ce que nous apprenions que la paix a finalement été rétablie.

“Les démocraties ne doivent pas s’arrêter sur leur chemin vers la victoire”, a-t-il exhorté.

Les États-Unis sont le premier fournisseur mondial d’armes, d’aide et de soutien financier à l’Ukraine, fournissant 18,2 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis janvier 2021, dont environ 17,6 milliards de dollars depuis l’invasion de février.

Alors que le soutien à l’Ukraine a été en grande partie une question bipartite au Sénat, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a remis la question en question le mois dernier lorsqu’il a déclaré que les républicains n’écriraient pas un “chèque en blanc” s’ils regagnaient le bas chambre.

Les sondages publiés le mois dernier par Reuters ont montré que 75% des Américains soutiennent toujours l’aide à l’Ukraine contre le président russe Vladimir Poutine, mais McCarthy et d’autres législateurs purs et durs ont affirmé que ce soutien ne résisterait pas à la hausse de l’inflation.

“Je pense que les gens vont être assis dans une récession et qu’ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine”, a déclaré McCarthy aux journalistes en octobre.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., A émis des sentiments similaires et a promis vendredi que “sous les républicains, pas un autre sou n’ira à l’Ukraine” si le GOP remporte la Chambre.

“Notre pays passe en premier”, a-t-elle ajouté.

L’administration Biden s’est efforcée de dissiper les inquiétudes concernant le soutien américain et, mardi, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a rencontré Zelenskyy et des membres de son équipe de direction “pour discuter de l’engagement indéfectible des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. “

“Elle a réitéré que les Etats-Unis sont résolus à soutenir l’Ukraine et sont prêts à rester aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le porte-parole de la Mission américaine auprès des Nations Unies, Nate Evans. “Elle s’est engagée à continuer à travailler aux Nations Unies pour renforcer le soutien international à la souveraineté de l’Ukraine et à exhorter les États membres à défendre le droit international et la charte des Nations Unies.”