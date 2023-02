L’Ukrainien Zelenskyy affirme que certains dirigeants européens ont promis des avions

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi avoir entendu plusieurs dirigeants de l’Union européenne lors d’un sommet qu’ils étaient prêts à fournir à Kyiv des avions pour aider à lutter contre l’invasion russe.

Il n’a donné aucun autre détail sur les promesses et il n’y a eu aucune confirmation immédiate d’aucun pays européen. Mais les remarques de Zelenskyy pourraient indiquer l’un des plus grands changements à ce jour dans le soutien militaire occidental à l’Ukraine.

“L’Europe sera avec nous jusqu’à notre victoire. J’ai entendu dire par un certain nombre de dirigeants européens (…) qu’ils étaient prêts à nous fournir les armes et le soutien nécessaires, y compris les avions”, a déclaré Zelenskyy lors d’une conférence de presse.

“J’ai un certain nombre de négociations bilatérales maintenant, nous allons soulever la question des avions de combat et autres avions.”

Quelques instants plus tôt, le chef d’état-major de Zelenskyy, Andriy Yermak, avait publié sur les réseaux sociaux que la question des armes à longue portée et des avions de combat pour l’Ukraine avait été résolue et que les détails suivraient. Il a ensuite modifié le message pour dire que le problème “peut être résolu”.

Les pays occidentaux qui ont fourni des armes à l’Ukraine ont jusqu’à présent refusé d’envoyer des avions de guerre ou des armes à longue portée capables de frapper au plus profond de la Russie.

Mais il y a eu des signes que ce tabou pourrait être levé lors de la tournée européenne de Zelenskyy, qui a débuté mercredi par une visite à Londres et à Paris. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis de former des pilotes ukrainiens au pilotage d’avions de chasse avancés de l’OTAN, bien qu’il n’ait pas proposé de fournir les avions.

Zelenskyy a reçu un accueil chaleureux des dirigeants européens et une standing ovation du Parlement européen jeudi à Bruxelles, où il a cherché plus d’armes pour repousser la Russie et un chemin plus rapide vers l’adhésion à l’UE.

Appel à des sanctions plus sévères

S’adressant à un sommet des 27 dirigeants des pays de l’UE, il a également appelé à des sanctions plus sévères contre Moscou et à des sanctions pour les dirigeants russes responsables de l’attaque contre l’Ukraine il y a près d’un an.

« Une Europe libre ne peut être imaginée sans une Ukraine libre », a-t-il déclaré aux dirigeants.

“Je suis reconnaissant à vous tous qui aidez, reconnaissant à tous ceux qui comprennent à quel point l’Ukraine a besoin de ces possibilités en ce moment. Nous avons besoin de canons d’artillerie, d’obus pour eux, de chars modernes, de missiles à longue portée, d’avions modernes.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ce seraient les Ukrainiens qui souffriraient si la Grande-Bretagne ou d’autres pays occidentaux fournissaient des avions de chasse à Kyiv, et que la frontière entre l’implication indirecte et directe de l’Occident dans la guerre était en train de disparaître.

De telles actions “conduisent à une escalade de la tension, prolongent le conflit et rendent le conflit de plus en plus douloureux pour l’Ukraine”, a déclaré Peskov.