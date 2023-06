L’Ukrainien Zelensky signale qu’une contre-offensive est en cours

L’armée du pays est engagée à la fois dans des opérations de contre-offensive et de défense, a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse samedi, ont rapporté les médias ukrainiens. « A quel stade [they are at] — Je ne dirai pas en détail », a-t-il ajouté.

Le voyage, le deuxième de Trudeau depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie, était un autre geste de soutien de l’OTAN à l’Ukraine. Le Canada, avec sa diaspora ukrainienne forte d’un million de personnes, a été l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine contre l’agression russe. L’armée canadienne a commencé à former des unités ukrainiennes peu après l’invasion de la Crimée par Moscou en 2014.

« Il n’est pas raisonnable de forcer l’Ukraine à approuver et à accepter le raid que Poutine a perpétré et que certaines parties de l’Ukraine deviennent russes comme ça », a déclaré Scholz samedi au Congrès de l’Église protestante allemande, a rapporté l’agence de presse allemande DW.

Mais de nouvelles frappes russes sur des villes ukrainiennes samedi ont illustré la nature imprévisible de la guerre et son bilan mortel pour les civils. Une attaque combinée à la roquette et au drone dans la ville portuaire d’Odessa a tué trois personnes et en a blessé trois douzaines d’autres, a déclaré aux médias ukrainiens Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement sud de l’Ukraine. Et les débris d’un drone Shahid fourni par l’Iran se sont écrasés dans un immeuble résidentiel, provoquant un incendie dans lequel trois personnes ont été tuées et 26 blessées.