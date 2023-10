L’Ukrainien Zelensky se rend en Roumanie voisine pour discuter de sécurité et renforcer les relations

BUCAREST, Roumanie (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rencontré mardi son homologue roumain pour discuter de la sécurité régionale et renforcer les liens bilatéraux dans le contexte de l’invasion de son pays par la Russie.

Il a qualifié le partenariat entre les deux pays de clé de « la stabilité pour l’Europe et au-delà » sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, après avoir rencontré le président Klaus Iohannis dans la capitale, Bucarest.

Les deux hommes ont discuté de la sécurité dans la région de la mer Noire, de la coopération économique, des projets d’infrastructures partagées et des demandes de soutien militaire de l’Ukraine, a déclaré Zelensky aux journalistes après les réunions. Il a également remercié la Roumanie pour son soutien militaire et humanitaire à son pays déchiré par la guerre.

Plus tôt mardi, le président ukrainien a décrit le pays membre de l’OTAN et de l’Union européenne comme « un ami qui nous est venu en aide lors de nos jours les plus sombres et dont le soutien se renforce avec le temps », sur X.

Ces dernières semaines, la Russie a mené des attaques soutenues contre les ports ukrainiens du Danube – situés juste en face de la Roumanie – alors que Moscou cherchait à perturber la capacité de l’Ukraine à exporter des céréales vers les marchés mondiaux. La Roumanie a confirmé la découverte sur son territoire de fragments de drones, du type utilisé par l’armée russe près de sa frontière avec l’Ukraine.

« En Roumanie, on sait à quel point le terrorisme russe est dangereux, à quel point les drones et les missiles qui attaquent les villages proches de la frontière roumaine sont dangereux », a déclaré Zelensky. « Les pilotes ukrainiens seront formés en Roumanie et j’en ai discuté avec le président roumain. Nous avons discuté de nos demandes militaires.

En juillet, le Conseil suprême de la défense nationale de Roumanie a déclaré que le pays envisageait d’ouvrir un centre de formation régional pour les pilotes d’avions de combat F-16 des autres pays de l’OTAN et d’autres partenaires, dont l’Ukraine.

Pour sa part, Iohannis a déclaré que la Roumanie « s’efforce d’aider l’Ukraine à gagner la guerre » contre la Russie et que soutenir l’Ukraine est dans l’intérêt stratégique de son pays. « Renforcer la sécurité de l’Ukraine signifie renforcer la sécurité de la Roumanie. »

L’Ukraine et la Roumanie ont signé un accord en août pour tenter d’augmenter les exportations de céréales de Kiev via la Roumanie après que la Russie s’est retirée un mois plus tôt d’un accord de guerre qui garantissait un passage sûr à travers la mer Noire. Le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, est devenu une voie de transport clé pour les céréales de ce pays déchiré par la guerre.

L’Ukraine est un important fournisseur mondial de blé, d’orge, de maïs et d’huile végétale et peine depuis l’invasion russe à acheminer ses produits alimentaires vers les régions du monde qui en ont besoin. Après que la Russie ait bloqué le passage des céréales sur la mer Noire, les routes terrestres plus coûteuses à travers l’Europe sont devenues la principale voie d’exportation de l’Ukraine.

Le voyage du président ukrainien en Roumanie est sa première visite officielle depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle l’année dernière. À la suite de l’invasion, des millions de réfugiés ukrainiens ont fui vers la Roumanie avant de s’installer dans d’autres pays.

Environ 85 000 réfugiés ukrainiens sont actuellement enregistrés en Roumanie, dans le cadre du programme de protection temporaire de l’UE.

McGrath a rapporté de Sighisoara, en Roumanie.

Stephen McGrath et Andreea Alexandru, Associated Press