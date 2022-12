L’Ukrainien Zelensky se prépare à se rendre à DC mercredi

Par LISA MASCARO, NOMAAN MERCHANT et ZEKE MILLER (Associated Press)

WASHINGTON (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se prépare à se rendre à Washington mercredi, selon trois sources de l’AP, lors de son premier voyage connu à l’extérieur du pays depuis le début de l’invasion russe en février.

Deux sources du Congrès et une personne proche du dossier ont confirmé les plans de la visite. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la nature très sensible du voyage. Ils ont déclaré que la visite de Zelenskyy, bien que prévue, pourrait encore être annulée à la dernière minute en raison de problèmes de sécurité.

La visite à Washington devrait inclure une allocution au Congrès sur Capitol Hill et une rencontre avec le président Joe Biden. Cela survient alors que les législateurs se préparent à voter sur un ensemble de dépenses de fin d’année qui comprend environ 45 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Ukraine et que les États-Unis se préparent à envoyer des missiles sol-air Patriot pour aider à conjurer l’invasion de la Russie.

La dernière tranche de financement américain serait la plus grande injection d’aide américaine à ce jour à l’Ukraine, même au-delà de la demande d’urgence de 37 milliards de dollars de Biden, et garantirait que le financement afflue vers l’effort de guerre pour les mois à venir.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a encouragé les législateurs à être présents pour la session de mercredi soir.

“Nous terminons une session très spéciale du 117e Congrès avec une législation qui fait des progrès pour le peuple américain ainsi qu’un soutien à notre démocratie”, a écrit Pelosi mardi dans une lettre à ses collègues. “Veuillez être présent pour un focus très spécial sur la démocratie mercredi soir.”

Zelenskyy s’est adressé presque quotidiennement à divers parlements et organisations internationales par vidéo et il a envoyé sa femme dans des capitales étrangères pour mobiliser de l’aide.

Mardi, il a effectué un voyage audacieux et dangereux vers ce qu’il a appelé le point le plus chaud de la ligne de front de 1 300 kilomètres (800 milles), la ville de Bakhmut dans la province ukrainienne contestée de Donetsk. Dans une vidéo publiée par son bureau lors de la visite de Bakhmut, Zelenskyy a reçu un drapeau ukrainien et a fait allusion à sa livraison aux dirigeants américains.

“Les gars ont remis notre beau drapeau ukrainien avec leurs signatures pour que nous les transmettions”, a déclaré Zelenskyy dans la vidéo. « Nous ne sommes pas dans une situation facile. L’ennemi augmente son armée. Notre peuple est plus courageux et a besoin d’armes plus puissantes. Nous le transmettrons des garçons au Congrès, au président des États-Unis. Nous leur sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n’est pas suffisant. C’est un indice, ce n’est pas suffisant.

Les États-Unis ont engagé près de 20 milliards de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février, selon les chiffres du Pentagone. Les États-Unis fournissent également des renseignements aux forces ukrainiennes et aident l’Ukraine à repousser les cyberattaques russes et les efforts de sabotage, ont déclaré des responsables américains et ukrainiens.

La visite intervient à un moment important alors que la Maison Blanche se prépare à une plus grande résistance de la part d’une Chambre contrôlée par les républicains qui a signalé qu’elle examinerait plus attentivement l’aide à l’Ukraine dans le nouveau Congrès. Le chef du GOP, Kevin McCarthy, a déclaré que les législateurs de son parti n’écriraient pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

Biden et Zelenskyy ont fréquemment tenu des appels téléphoniques en coordination avec la Maison Blanche pour annoncer de nouvelles tranches d’assistance militaire à l’Ukraine. Les appels ont été pour la plupart chaleureux, Biden félicitant l’Ukraine pour sa fermeté contre les Russes et Zelenskyy remerciant le président américain pour son soutien.

La seule exception a été un appel téléphonique en juin peu après que Biden a informé Zelenskyy qu’un paquet supplémentaire d’un milliard de dollars était destiné à l’Ukraine. Zelenskyy n’a pas manqué une minute pour énumérer l’aide supplémentaire dont il a dit que l’Ukraine avait besoin. Cela a irrité Biden, qui a souligné à Zelenskyy la générosité du peuple américain.

Le bref moment de tension n’a causé aucune difficulté durable, selon des responsables familiers avec l’épisode.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs responsables ukrainiens – dont la vice-présidente de la commission des relations extérieures Maria Mezentseva et les membres du parlement Olena Khomenko et Lesia Zaburanna – se sont rendus à Washington pour rencontrer des législateurs américains afin de les remercier de l’aide américaine et de souligner la nécessité de faire circuler l’argent.

Zelenskyy s’est adressé au Congrès par liaison vidéo en mars. Vêtu d’un T-shirt vert militaire avec le drapeau ukrainien derrière lui, il a affirmé que les États-Unis et l’Ukraine partageaient des rêves et des objectifs communs.

“Démocratie, indépendance, liberté et souci de tous, de chaque personne, de tous ceux qui travaillent avec diligence, qui vivent honnêtement, qui respectent la loi”, a-t-il alors déclaré. « Nous, en Ukraine, voulons la même chose pour notre peuple. Tout cela fait partie de votre propre vie.

Sa visite intervient dans les derniers jours de la présidence de Pelosi’s House. Les républicains prendront le contrôle de la Chambre en janvier, tandis que les démocrates conserveront le pouvoir au Sénat. Alors que les républicains s’apprêtent à présider les principaux comités de sécurité nationale pour un soutien continu à l’Ukraine, la base du GOP s’inquiète de plus en plus du coût et de la durée de l’effort.

Pelosi, qui a rendu visite à Zelenskyy plus tôt cette année à Kyiv, a déclaré qu’il était “écrasant” de voir l’engagement des Ukrainiens envers la démocratie.

“Ils se battent pour la démocratie pour nous tous.”

La nouvelle de la visite de Zelenskyy a été rapportée pour la première fois par Punchbowl News.