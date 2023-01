L’Ukrainien Zelensky rend hommage aux personnes tuées dans un accident d’hélicoptère

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a tenu samedi une réunion émouvante avec les familles de ceux qui sont morts dans un accident d’hélicoptère plus tôt cette semaine.

Zelenskyy s’est entretenu avec les membres de la famille de sept des personnes tuées dans l’accident de mercredi dans le quartier de Brovary à Kyiv, la capitale. L’hélicoptère transportant le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi et d’autres hauts responsables a percuté un bâtiment de jardin d’enfants dans la banlieue résidentielle, le tuant ainsi qu’une douzaine d’autres personnes, dont un enfant au sol.

Monastyrskyi, qui supervisait la police et les services d’urgence du pays, était le plus haut responsable tué depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Sa mort, ainsi que celle du reste de la direction de son ministère et de tout l’équipage de l’hélicoptère, a été la deuxième calamité majeure en quatre jours à s’abattre sur l’Ukraine, après qu’un missile russe a frappé un immeuble d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, tuant des dizaines de civils.

Lors du service sombre à Kyiv, Zelenskyy et sa femme ont déposé des fleurs sur chacun des sept cercueils drapés des drapeaux bleu et jaune de l’Ukraine. Zelensky s’est ensuite entretenu brièvement avec les familles, tandis qu’un petit orchestre jouait un triste adagio.

La cause de l’accident n’est pas connue, mais Zelenskyy a déclaré plus tôt que cela s’était produit parce que le pays était en guerre. Ce point de vue a été répété par Ruslan Stefanchuk, président du parlement ukrainien, s’exprimant après le service.

“Tout cela ne serait pas arrivé sans cette guerre terrible et non déclarée que la Fédération de Russie mène contre l’Ukraine”, a déclaré Stefanchuk. « Par conséquent, nous devons nous en souvenir et ne pas oublier ces personnes. Parce que pour l’Ukraine et les Ukrainiens, chaque vie perdue est une grande tragédie.

La guerre de la Russie en Ukraine, qui a commencé il y a près d’un an, est “dans une impasse”, les forces ukrainiennes réalisant probablement de petits gains dans le nord-est, près de la ville de Kreminna, tandis que les forces russes “se sont probablement reconstituées” dans l’est. ville de Soledar après l’avoir prise plus tôt dans la semaine, a annoncé samedi le ministère britannique de la Défense.

“Il existe une possibilité réaliste d’avancées russes locales” autour de Bakhmut, une ville de l’Est dont la capture donnerait au Kremlin une victoire tant attendue après des mois de revers sur le champ de bataille, a déclaré le ministère britannique.

Des combats féroces pour Bakhmut ont fait rage et trois civils ont été tués par des bombardements russes dans cette zone de la région orientale de Donetsk, a rapporté samedi matin le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien.

Au total, cinq civils ont été tués et 13 blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures dans l’est et le sud de l’Ukraine, où des combats actifs se poursuivent, a déclaré Kyrylo Timochenko dans un article de Telegram.

Les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques russes à Bakhmut et dans d’autres parties de l’est assiégé du pays pendant la nuit, a déclaré l’armée dans une mise à jour Facebook samedi matin.

Une femme de 60 ans est décédée après que des obus russes ont touché sa maison dans la région du nord-est de Kharkiv, a déclaré le gouverneur local Oleh Syniehubov dans une mise à jour de Telegram. Il a ajouté que quatre autres personnes ont été blessées dans la province.

Une femme a également été tuée dans la région sud de Zaporizhzhia, où les forces russes ont lancé plus de 160 bombardements pendant la nuit, a rapporté le gouverneur Oleksandr Starukh dans un article de Telegram. Il a déclaré que 21 villes et villages ont été ciblés et que deux autres civils ont été blessés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les troupes avaient mené un exercice pour repousser une simulation d’attaque aérienne près de Moscou. Le ministère a déclaré que l’exercice utilisait des batteries sol-air mobiles S-300, mais n’a pas donné d’emplacement précis pour l’exercice.

L’exercice fait suite à des rapports des médias sociaux selon lesquels des missiles anti-aériens Pantsir S-1 avaient été montés sur des bâtiments du centre de Moscou, y compris le toit du centre de commandement du ministère de la Défense au bord de la rivière. Le ministère n’a fait aucun commentaire.

La capacité de défense aérienne de la Russie a été remise en question après que des drones prétendument ukrainiens ont attaqué deux bases aériennes situées à l’intérieur du territoire russe.