L’Ukrainien Zelensky expose ses arguments contre la Russie à l’ONU

Le président ukrainien a exposé un dossier détaillé contre l’invasion de la Russie aux Nations Unies et a exigé la punition des dirigeants mondiaux dans un discours prononcé quelques heures seulement après que Moscou a fait une annonce extraordinaire selon laquelle il mobiliserait des réservistes pour l’effort de guerre.

Porté par une contre-offensive qui a repris des pans de territoire saisis par les Russes, Volodymyr Zelenskyy a juré dans une allocution vidéo mercredi que ses forces ne s’arrêteraient pas tant qu’elles n’auraient pas récupéré toute l’Ukraine.

« Nous pouvons rendre le drapeau ukrainien sur tout notre territoire. Nous pouvons le faire par la force des armes », a déclaré le président dans un discours prononcé en anglais. “Mais nous avons besoin de temps.”

Les discours vidéo de Zelenskyy dans un T-shirt vert olive sont devenus presque monnaie courante. Mais ce discours était l’un des plus attendus à l’Assemblée générale de l’ONU, où la guerre a dominé.

Le sujet est apparu dans les discours de dirigeants du monde entier qui ont déploré l’invasion, notamment parce qu’ils ont déclaré qu’elle n’était pas conforme aux principes fondamentaux des Nations Unies, notamment le respect de la souveraineté.

“C’est une attaque contre cette institution même où nous nous trouvons aujourd’hui”, a déclaré la présidente moldave Maia Sandu, dont le pays borde l’Ukraine.

Le discours du président américain Joe Biden s’est également concentré sur la guerre en Ukraine.

« Cette guerre vise à éteindre le droit de l’Ukraine à exister en tant qu’État, purement et simplement, et le droit de l’Ukraine à exister en tant que peuple. Qui que vous soyez, où que vous viviez, quoi que vous croyiez, cela devrait vous glacer le sang », a-t-il déclaré. « Si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions impériales sans conséquences, alors nous mettons en péril tout ce que représente cette institution même. Tout.”

La guerre restera au centre de la réunion de jeudi, lorsque le Conseil de sécurité prévoit de se saisir de la question.

La Russie n’a pas encore eu son tour de parole lors du rassemblement.

Poutine, qui n’assiste pas à l’Assemblée générale, a déclaré avoir envoyé ses forces armées en Ukraine en raison des risques pour la sécurité de son pays de ce qu’il considère comme un gouvernement hostile à Kyiv ; libérer les Russes vivant en Ukraine – en particulier sa région orientale du Donbass – de ce qu’il considère comme l’oppression du gouvernement ukrainien ; et de restaurer ce qu’il considère comme les revendications territoriales historiques de la Russie sur le pays.

Le discours de Zelensky se distinguait par son contexte. Elle a eu lieu après l’annonce extraordinaire de mobilisation de Moscou. C’était la première fois que Zelenskyy s’adressait aux dirigeants du monde réunis depuis l’invasion de la Russie en février. Et il n’a pas été prononcé à la tribune où d’autres présidents, premiers ministres et monarques parlent – mais plutôt par vidéo après que Zelenskyy a obtenu une autorisation spéciale de ne pas venir en personne.

Le décret de Poutine mercredi sur la mobilisation était clairsemé sur les détails. Les responsables ont déclaré que jusqu’à 300 000 réservistes pourraient être exploités. C’était apparemment un effort pour saisir l’élan après la contre-offensive ukrainienne.

Mais le premier appel de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale a également ramené les combats à la maison d’une nouvelle manière pour les Russes et risquait d’attiser l’anxiété et l’antipathie intérieures envers la guerre. Peu de temps après l’annonce de Poutine, les vols hors du pays se sont rapidement remplis et plus de 1 000 personnes ont été arrêtées lors de rares manifestations anti-guerre à travers le pays.

Zelenskyy n’a pas discuté des développements en détail. Mais il a laissé entendre que toute conversation russe sur les négociations n’était qu’une tactique dilatoire et que les actions de Moscou étaient plus éloquentes que ses paroles.

« Ils parlent des pourparlers mais annoncent une mobilisation militaire. Ils parlent des pourparlers mais annoncent des pseudo-référendums dans les territoires occupés de l’Ukraine », a-t-il dit.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, quant à lui, a affirmé que la mobilisation était un signe qu’il était “en train d’échouer et de s’agiter” en Ukraine.

Zelenskky a affirmé que Moscou voulait passer l’hiver à préparer ses forces en Ukraine pour une nouvelle offensive, ou du moins à préparer des fortifications tout en mobilisant plus de troupes dans le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

« La Russie veut la guerre. C’est vrai. Mais la Russie ne pourra pas arrêter le cours de l’histoire », a-t-il dit, déclarant que « l’humanité et le droit international sont plus forts » que ce qu’il a appelé un « État terroriste ».