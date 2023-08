L’Ukrainien Zelensky dit qu’il sait exactement comment Vladimir Poutine va mourir | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a juré que Vladimir Poutine mourrait battu. Il a déclaré que les forces russes se rendaient compte « au fond de leur cœur » qu’elles ne pouvaient pas gagner en Ukraine et méprisaient l’idée que le conflit pourrait s’éterniser pendant des décennies, comme certaines des autres guerres du Kremlin. « Ce n’est pas possible », a déclaré Zelensky à la télévision brésilienne Globo. « Poutine ne vivra pas tant d’années. Il n’a pas combattu en Syrie au rythme où il nous combat. C’est pourquoi il ne tiendra pas 30 ans. « Il n’existera pas, il mourra. Ceci, évidemment, est absolu. Zelensky a prédit que Poutine « ne survivra même pas 10 ans », ajoutant: « Il n’est pas ce chiffre ». Les analystes prédisent que Poutine parie que le soutien occidental à l’Ukraine diminuera à mesure que la guerre se prolonge et que les coûts augmentent (Photo: Reuters) Il a déclaré que les actions des troupes russes montrent qu’elles ne sont « pas capables d’occuper complètement l’Ukraine et de nous détruire ». « Ils étaient capables au début », a poursuivi le président. «Ils pensaient qu’ils le feraient. Et nous avons fait quelque chose à l’intérieur de l’État et de l’extérieur pour devenir plus forts qu’eux. Jurant de résister à toute tentative de la Russie – maintenant ou à l’avenir – de regrouper et d’assujettir son pays, il a déclaré: « Tant que nous serons en vie, nous ne les laisserons pas devenir aussi forts qu’ils l’étaient. » Les commentaires de Zelensky sont intervenus alors que des missiles russes frappaient à nouveau sa ville natale dans le centre de l’Ukraine, tuant six personnes dont une fillette de 10 ans et sa mère. Les résidents locaux réagissent sur le site d’un immeuble fortement endommagé par une frappe de missile russe, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Kryvyi Rih (Photo: Reuters) La grève a eu lieu un jour après que le président ukrainien a averti que la guerre revenait en Russie. Plus: Tendance

vidéo La Russie a renforcé la sécurité à la suite de cette attaque, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, décrivant l’agression comme un « acte de désespoir ». « Le régime de Kiev est dans une situation très, très difficile », a déclaré Peskov, « car la contre-offensive ne se déroule pas comme prévu. « Il est évident que les ressources de plusieurs milliards de dollars qui ont été transférées par les pays de l’OTAN au régime de Kiev sont en fait dépensées de manière inefficace. « Cela soulève de grandes questions dans les capitales occidentales et un grand malaise parmi les contribuables des pays occidentaux. » Les analystes prédisent que Poutine parie que le soutien occidental à l’Ukraine diminuera à mesure que la guerre se prolonge et que les coûts augmentent. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

