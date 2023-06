Le président Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi la Suisse à autoriser la réexportation d’armes vers son pays.

Zelensky s’adressait aux deux chambres du Parlement suisse par liaison vidéo.

Dans son discours, il a également invité la Suisse à accueillir un sommet de paix mondial sur l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi la Suisse à autoriser la réexportation d’armes vers l’Ukraine, affirmant que cette décision serait vitale pour vaincre l’invasion russe.

La Suisse neutre a depuis longtemps pour politique d’interdire à tout pays qui achète ses armes de les réexporter vers les parties à un conflit. En novembre de l’année dernière, il a imposé un embargo sur les munitions suisses envoyées en Russie ou en Ukraine.

« Je sais qu’il y a une discussion en Suisse sur l’exportation de matériel de guerre pour protéger et défendre l’Ukraine. Ce serait vital », a déclaré Zelensky dans une allocution vidéo aux deux chambres du Parlement suisse. « Nous avons besoin d’armes pour rétablir la paix en Ukraine.

La question a suscité un vaste débat en Suisse, qui a dû équilibrer sa tradition de neutralité en matière de politique étrangère tout en tenant compte des préoccupations de ses voisins européens et de son industrie nationale de l’armement.

LIRE | « Il ne leur reste plus longtemps »: Zelensky met en garde la Russie alors que la contre-offensive est en cours

Zelensky, vêtu d’un T-shirt noir uni avec le mot « Ukraine » imprimé sur sa poitrine, a remercié la Suisse d’avoir adopté les sanctions de l’UE contre l’invasion, mais a déclaré qu’il en fallait plus.

Il a dit:

Il est très important de faire preuve de solidarité car ces sanctions nous aideront à mettre fin à l’agression. Nous devons renforcer les sanctions.

Demande refusée

Bien qu’elle ait adopté des sanctions de l’UE et gelé des avoirs russes d’une valeur de 7,5 milliards de francs suisses (556 millions de dollars), la Suisse a rejeté les demandes de l’Allemagne, du Danemark et de l’Espagne de réexporter des munitions, des armes et des véhicules militaires suisses vers l’Ukraine.

L’Allemagne a également demandé aux autorités suisses de vendre des chars Leopard 2 mis sous cocon au fabricant d’armes Rheinmetall, ce qui permettrait à l’entreprise de combler les lacunes dans les armements des membres de l’Union européenne et de l’OTAN qui ont envoyé des chars en Ukraine.

Dans son discours, Zelensky a invité la Suisse à accueillir un sommet de paix mondial sur l’Ukraine. Il a dit qu’il avait parlé au président suisse Alain Berset de l’initiative en mars.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du ministère de l’Intérieur, dirigé par Berset.

Le discours de Zelensky a été précédé de jours de cyberattaques contre des sites Web du gouvernement suisse revendiquées par un groupe de piratage pro-russe.

Cela a également déclenché des tensions au parlement, le Parti populaire suisse (UDC) de droite snobant le discours et affirmant qu’il violait la neutralité du pays.