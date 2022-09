L’Ukrainien Zelensky dit qu’il “compte” sur Israël pour sanctionner la Russie, Jérusalem reste silencieuse sur les tirs au but

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi qu’il comptait sur Israël pour sanctionner la Russie dans sa guerre meurtrière de six mois après son tout premier appel avec le Premier ministre israélien Yair Lapid.

“Je compte sur l’adhésion de son pays aux sanctions contre la Russie et sur la fourniture d’une assistance pratique à l’Ukraine pour contrer l’agression de la Fédération de Russie”, a déclaré Zelenskyy dans un message sur Twitter après l’appel.

Israël n’a pas encore rejoint ses partenaires internationaux pour sanctionner la Russie et a suggéré que les lois israéliennes interdisent les actions prises par des nations comme les États-Unis

Jérusalem s’est plutôt attachée à s’assurer que les Russes ne puissent pas l’utiliser comme refuge, car les voyages des riches oligarques et alliés du président russe Vladimir Poutine ont été largement interdits.

Malgré sa tentative de blocus de voyage, Israël n’a pas encore mis en place d’interdiction de vol, selon le Jerusalem Post, affirmant qu’il continue de recevoir un grand nombre de Juifs russes qui demandent l’immigration.

L’interdiction des alliés de Poutine qui soutiennent la guerre de Moscou en Ukraine a toutefois échoué, selon rapports cette semaine cela suggère que Viktor Loukachenko, fils du président biélorusse Alexandre Loukachenko, est arrivé lundi en Israël dans un avion appartenant au gouvernement biélorusse.

Il aurait quitté Israël dans la journée, mais les responsables israéliens ont affirmé ne pas être au courant de ses projets de voyage et ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’incident, ont rapporté les médias israéliens.

Malgré le message de Zelenskyy appelant Israël à se joindre à des nations comme les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie et le Canada pour imposer à Moscou des sanctions économiques, il n’y avait aucune mention d’une telle stratégie dans les commentaires de Lapid après l’appel.

Le Premier ministre israélien a déclaré que lui et Zelenskyy “avaient parlé de la situation des combats en Ukraine” et qu’il avait exprimé ses “condoléances pour les morts et les blessés de la guerre”.

Lapid a déclaré qu’il avait appelé à “une solution diplomatique pour mettre fin aux combats”, bien que les négociations de paix soient bloquées depuis des mois.