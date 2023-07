L’Ukrainien Zelensky dit que la Russie fait chanter le monde avec l’accès à la nourriture

Le président ukrainien a déclaré que personne n’a le droit de détruire la sécurité alimentaire d’une nation et que le monde a l’occasion de montrer à la Russie qu’elle n’autorise pas le chantage.

Volodymyr Zelensky a déclaré que l’exportation de céréales depuis les ports maritimes ukrainiens devrait se poursuivre – avec ou sans la participation de la Russie.

La décision de la Russie lundi de mettre fin à sa participation à l’accord autorisant l’exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire du pays a suscité une condamnation et un tollé généralisés.

Décrivant la nécessité d’être protégé de la « folie russe » après le retrait lundi de Moscou de l’accord sur les céréales de la mer Noire, Zelensky a déclaré que l’exportation de céréales depuis les ports maritimes ukrainiens devrait se poursuivre – avec ou sans la participation de la Russie.

Les exportations de l’Ukraine ont assuré la sécurité alimentaire de 400 millions de personnes, a déclaré Zelensky, et la Russie ne peut pas être autorisée à détenir une rançon d’approvisionnement aussi vitale à ses caprices.

« Si un groupe de personnes quelque part au Kremlin pense qu’elles ont soi-disant le droit de décider si de la nourriture sera sur la table dans différents pays : l’Égypte ou le Soudan, le Yémen ou le Bangladesh, la Chine ou l’Inde, la Turquie ou l’Indonésie… alors le monde a l’occasion de montrer que le chantage n’est permis à personne », Zelensky a dit dans son allocution nocturne.

« Tout le monde a droit à la stabilité… L’Afrique a droit à la stabilité. L’Asie a droit à la stabilité. L’Europe a parfaitement droit à la stabilité. Et par conséquent, nous devons tous nous soucier de la sécurité – de la protection contre la folie russe », a-t-il déclaré.

« La Black Sea Grain Initiative peut et doit continuer à fonctionner – si sans la Russie, alors sans la Russie », a ajouté Zelensky.

L’Ukraine, ainsi que les Nations unies et la Turquie, qui ont négocié l’accord initial avec la Russie, peuvent poursuivre conjointement « l’exploitation du corridor alimentaire et l’inspection des navires », a déclaré le dirigeant ukrainien.

j’ai parlé avec @ONU Secrétaire général @antonioguterres. Le sujet est évident – il s’agit d’une autre tentative russe de militariser la faim et de déstabiliser le marché alimentaire mondial. L’État terroriste a mis en danger la vie de 400 millions de personnes dans divers pays qui dépendent de l’Ukraine… — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) 17 juillet 2023

« La seule chose dont nous avons besoin maintenant est sa mise en œuvre prudente – et une pression décisive du monde sur l’État terroriste », a-t-il ajouté.

L’accord vieux d’un an, qui a officiellement expiré lundi à 21h00 GMT, était « une bouée de sauvetage pour la sécurité alimentaire mondiale et une lueur d’espoir dans un monde troublé », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à New York.

Guterres s’est dit « profondément déçu » qu’une lettre qu’il a envoyée au président russe Vladimir Poutine la semaine dernière avec des propositions pour sauver l’accord soit restée lettre morte.

La décision prise aujourd’hui par la Russie de mettre fin à la mise en œuvre de l’Initiative de la mer Noire portera un coup dur aux personnes dans le besoin partout dans le monde. Mais cela n’arrêtera pas nos efforts pour faire progresser la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité des prix. Il y a trop en jeu dans un monde affamé et blessé. pic.twitter.com/8dlmRusv16 — António Guterres (@antonioguterres) 17 juillet 2023

« En fin de compte, la participation à ces accords est un choix », a déclaré António Guterres.

« Mais les gens en difficulté partout et les pays en développement n’ont pas le choix. Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim et les consommateurs sont confrontés à une crise mondiale du coût de la vie », a-t-il déclaré. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la Russie suspendait sa participation et ne reviendrait que lorsque les conditions relatives aux produits russes seraient remplies.

Moscou dit vouloir lever les obstacles aux exportations de nourriture et d’engrais russes en échange d’une coopération accrue dans le cadre de l’accord sur les céréales de la mer Noire. Le Kremlin, en particulier, demande un allègement des sanctions occidentales sur les paiements, la logistique et l’assurance maritime.

Mais les États-Unis et les pays européens ont rejeté les plaintes de Moscou comme étant sans fondement, affirmant que leurs sanctions ne visaient pas les céréales et les engrais russes.

Les États-Unis continueront de travailler avec d’autres pays pour assurer le mouvement des céréales hors d’Ukraine, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Les États-Unis n’envisagent pas d’utiliser des moyens militaires pour aider à protéger les expéditions de céréales, a ajouté Kirby.

Le rédacteur en chef diplomatique d’Al Jazeera, James Bays, rapportant du siège de l’ONU à New York, a déclaré que lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’ONU, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a soulevé la suggestion proposée par Zelensky que l’accord se poursuive, « exploité par l’Ukraine, la Turquie et le l’ONU sans la participation de la Russie ».

« Les hauts responsables de l’ONU sont cependant très sceptiques à ce sujet », a déclaré Bays.

« Ils disent qu’aucune compagnie maritime ou compagnie d’assurance ne voudrait risquer que son navire soit attaqué par les Russes », a-t-il déclaré.