L’Ukrainien Zelensky dit que Kherson “est à nous” après le retrait de la Russie

L’Ukrainien Volodymyr Zelenksyy a remporté une autre victoire en Ukraine vendredi après que la Russie a annoncé que toutes ses forces s’étaient retirées de la ville de Kherson après des mois de combats brutaux dans la région.

“Notre peuple. Le nôtre. Kherson”, a écrit Zelenskyy sur Telegram. “Aujourd’hui est un jour historique. Nous reprenons Kherson.”

Le retrait de la ville du sud est un autre revers majeur pour Moscou alors que son “opération militaire spéciale” se poursuit pendant près de neuf mois et que les troupes ukrainiennes continuent de gagner progressivement en évinçant les forces russes.

Zelenskyy a déclaré que des unités spéciales des forces armées ukrainiennes avaient pénétré à l’intérieur de Kherson alors que davantage de troupes s’approchaient pour soutenir la ville.

Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des Ukrainiens dans le centre-ville en train de chanter et de célébrer, certains avec leurs animaux de compagnie tandis que d’autres tenaient des enfants sur leurs épaules, bien que Fox News n’ait pas été en mesure de vérifier ces vidéos de manière indépendante.

La retraite complète est intervenue après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a donné l’ordre de se retirer mercredi alors que les forces ukrainiennes continuaient d’avancer dans une autre opération de contre-offensive.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que toutes les troupes restantes avaient reçu l’ordre de quitter la ville de Kherson sur la rive est du Dniepr et qu'”aucune pièce d’équipement ou d’arme militaire” n’avait été laissée sur place.

La décision de la Russie de retirer ses approvisionnements limités est un changement de stratégie opérationnelle suite à son incapacité à maintenir ses lignes ou équipements militaires à Kharkiv au début de cette année.

La reprise de Kherson est l’un des plus grands succès de Kyiv depuis qu’elle a repris le contrôle de Kharkiv en septembre, mais certains responsables de la défense craignent que cela ne soit un stratagème russe.

“Si les forces ukrainiennes établissent le contrôle total de la ville de Kherson, ce sera un succès tactique important. Ce qui ne peut être exclu, c’est que les Russes ont tendu un piège et prévoient de mener une opération sous fausse bannière”, a déclaré l’ancien renseignement de la DIA. officier pour la doctrine et la stratégie russes et l’auteur de “Le manuel de Poutine : le plan secret de la Russie pour vaincre l’Amérique Rebekah Koffler a déclaré à Fox News Digital.

“Les choses sont très fluides maintenant”, a-t-elle ajouté, notant que les prochaines heures seront cruciales pour identifier les mérites du retrait. “Les services de renseignement ukrainiens sont très capables, ayant bénéficié du soutien des États-Unis et de l’OTAN. Ils ont presque certainement prévu diverses éventualités.”

Les services de renseignement de la défense ukrainiens ont confirmé que leurs forces étaient entrées dans la ville et ont exhorté les soldats russes qui restent dans la région à se rendre.

“Vos commandants vous ont ordonné de vous habiller en civil et d’essayer de fuir Kherson de manière indépendante. De toute évidence, vous ne pouvez pas faire cela”, a déclaré le ministère dans un communiqué sur Facebook.

Les soldats russes ont été invités à se rendre dans le cadre du programme établi par Kyiv surnommé “Je veux vivre”, qui promet certaines éventualités conformes à la Convention de Genève pour les forces d’invasion qui se rendent volontairement.

“Chaque soldat russe qui résistera sera détruit”, a averti le ministère. “Vous n’avez qu’une seule chance d’éviter la mort : vous rendre immédiatement.”