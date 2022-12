L’Ukrainien Zelensky apporte son sweat-shirt vert olive au Congrès

“Pour autant que nous sachions, personne ne s’est jamais adressé au Congrès des États-Unis en sweat-shirt auparavant”, s’est moqué Tucker Carlson plus tard dans son émission de Fox News, comparant M. Zelensky au “manager d’un club de strip-tease” ainsi qu’à Sam Bankman. -Fried, le financier disgracié de la crypto-monnaie. (L’idée était peut-être de suggérer que les deux hommes ont évité un costume et utilisé l’argent des gens à leurs propres fins – bien que cela semble un peu exagéré, puisque l’un a été inculpé de fraude et l’autre se bat pour son pays .)

M. Carlson avait peut-être raison de dire que c’était une première pour le sweat-shirt et le Congrès, mais il a raté le symbolisme derrière le choix. Et il ne fait aucun doute que c’était un choix prémédité.

Il y avait assez de temps, après tout, pendant son voyage à l’étranger, même compte tenu de sa nature clandestine, pour que M. Zelensky puisse changer de vêtements s’il l’avait voulu. Et il comprend clairement la puissance de l’optique. Pas seulement à cause de son passé d’acteur, mais à cause de la constance avec laquelle il a joué son rôle dans les discours publics, s’adressant à son peuple et à ses alliés par message vidéo depuis un bunker à Kyiv, en Ukraine, le plus souvent dans un tee-shirt vert olive. , se connectant aux hommes de terrain, donnant un visage humain au combat. La tenue militaire a sa propre hiérarchie et ses propres associations. Que M. Zelensky ait choisi les vêtements les plus élémentaires et les plus démocratiques pour les fabriquer lui-même n’est pas un accident.