L’Ukrainien Zelensky appelle l’Occident à interdire tous les voyageurs russes

Les dirigeants russes ont signalé qu’ils pourraient organiser des votes d’annexion dans les parties occupées de l’est et du sud de l’Ukraine – dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia – le 11 septembre, parallèlement aux élections régionales déjà prévues. Les responsables russes disent que ces votes légitimeraient la revendication de la Russie sur ces zones, mais les critiques disent que les votes seraient une farce manipulée par la Russie.

On ne sait pas quelles seraient ces conséquences. Tout comme ils le faisaient avant l’invasion de la Russie le 24 février, Zelensky et d’autres responsables ukrainiens poussent leurs partenaires occidentaux à annoncer des sanctions comme moyen de dissuasion. Zelensky a déclaré lundi au Post que les sanctions déjà imposées à la Russie pour sa guerre non provoquée en Ukraine sont “faibles” par rapport à la fermeture des frontières aux citoyens russes pendant un an et à un embargo complet sur l’achat d’énergie russe.