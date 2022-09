L’Ukrainien Volodymyr Zelensky fait l’éloge de Boris Johnson alors que le “véritable ami” quitte ses fonctions

Volodymyr Zelensky a fait l’éloge de son « véritable ami » et allié Boris Johnson, alors que le Premier ministre entame ses derniers jours au pouvoir.

Signe de l’estime dans laquelle le président ukrainien tient M. Johnson, M. Zelensky a écrit un article dans le Courrier le dimanche et parlé à la L’heure du dimanche de sa gratitude envers le Premier ministre britannique sortant.

Dans les deux cas, M. Zelensky a exprimé son espoir de futures “relations étroites” avec le successeur de M. Johnson, qui pourrait être en ligne pour une invitation à se rendre à Kyiv.

M. Zelensky a déclaré le Sunday Times qu’il serait “prioritaire” d’inviter le prochain Premier ministre, alors qu’il a également admis qu’il était “préoccupé” lorsqu’il a appris que M. Johnson démissionnait.

M. Johnson en visite à Kyiv (PENNSYLVANIE)

“Lorsque nous avons appris qu’il y aurait un changement de gouvernement, nous étions tous inquiets”, a-t-il déclaré au journal.

“Johnson nous soutenait et cela dépend beaucoup du leader. Le leader est celui qui communique. Le leader est celui qui sert d’intermédiaire entre un pays et son peuple, et un leader a un impact sur la société.

Parlant du successeur de M. Johnson, il a déclaré à propos de cette relation: “Je ne peux que prier pour que ce soit au même niveau que celui que j’avais avec le Premier ministre Johnson.”

Dans le Courrier le dimanche, il a rendu hommage à la solidarité britannique avec le pays depuis l’invasion russe.

M. Zelensky a également utilisé l’article pour remercier la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et le secrétaire à la Défense Ben Wallace, les qualifiant de “grands dirigeants et amis de l’Ukraine”.

« À chaque rencontre et conversation entre nous, Boris avait une très bonne question : Quoi d’autre ? De quoi d’autres avez-vous besoin?





J’espère sincèrement que l’héritage de Boris dans cette lutte contre la barbarie russe sera préservé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

« C’est devenu notre mot d’ordre, gage de progrès effectifs. Croyez-moi, peu de politiciens sont prêts à le faire.

M. Zelensky dit qu’il croit « au pouvoir du leadership personnel ».

“Je sais que cela n’a pas été facile pour Boris Johnson car il a dû faire face à de nombreux défis internes. Donner la priorité au soutien à l’Ukraine a exigé beaucoup de courage et de détermination.

Il poursuit : « Le mois dernier, l’Ukraine a célébré le 31e anniversaire de notre indépendance.

«Encore une fois, Boris Johnson était avec nous, accueilli par des Ukrainiens ordinaires.

“Nous avons même commencé à l’appeler, chaleureusement et avec humour, ‘Boris Johnsoniuk’ – un nom de famille à consonance ukrainienne si vous mettez l’accent sur la dernière syllabe – inspiré de son compte Instagram @borisjohnsonuk.”

M. Johnson quittera ses fonctions mardi, après une course à la direction d’un été entre Mme Truss et Rishi Sunak.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska (PENNSYLVANIE)

Le ministre des Affaires étrangères est largement pressenti pour devenir Premier ministre la semaine prochaine.

Le président ukrainien a déclaré qu’il accueillerait le prochain Premier ministre quel qu’il soit et qu’il établirait des “relations étroites”.

« J’espère sincèrement que l’héritage de Boris dans cette lutte contre la barbarie russe sera préservé. Nous continuerons à nous battre parce que nous n’avons pas d’autre option. C’est nos vies et notre avenir qui sont en jeu. Et nous avons toujours besoin du soutien et du leadership du Royaume-Uni.

M. Zelensky conclut en rendant hommage à « mon ami Boris ».

« Le poète ukrainien du XIXe siècle, Taras Shevchenko, a appelé son peuple à continuer à se battre contre les Russes : « Combattez et vous triompherez ». À l’époque, nous n’avions pas d’amis puissants à nos côtés », écrit-il.

« Cette fois, je n’ai aucun doute que l’Ukraine réussira. Qu’avec le Royaume-Uni, nous ferons de notre monde un endroit plus sûr. Et que nos nations se rapprocheront encore plus. Comme de vrais amis. Tout comme moi et mon ami Boris.

Pendant ce temps, dans une interview avec la BBC, qui sera diffusée dimanche, la première dame ukrainienne Olena Zelenska déclare que tandis que le reste de l’Europe est plongé dans une crise énergétique, l’Ukraine est à la pointe des attaques russes.

« Je comprends que la situation est très difficile. Mais je rappelle qu’au moment de l’épidémie de Covid-19, et c’est toujours le cas, lorsqu’il y avait des hausses de prix, l’Ukraine était également touchée », a-t-elle déclaré.

« Les prix augmentent également en Ukraine. Mais en plus nos gens se font tuer.

“Ainsi, lorsque vous commencez à compter des sous sur votre compte bancaire ou dans votre poche, nous faisons de même et comptons nos victimes.”

Les paroles de Mme Zelenska font écho à l’un des messages que le Premier ministre sortant a souligné au cours de ses derniers jours au pouvoir, au milieu de sombres avertissements concernant la flambée des factures d’énergie cet hiver pour les ménages britanniques.





Alors quand tu commences à compter des centimes sur ton compte bancaire ou dans ta poche, on fait pareil et on compte nos pertes Première dame ukrainienne Olena Zelenska

Lors de sa dernière visite à Kyiv en tant que Premier ministre le mois dernier, M. Johnson a déclaré: “Si nous payons nos factures d’énergie pour les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang.”

La première dame ukrainienne, s’adressant à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg, a également évoqué la vidéo d’un garçon ukrainien filmé en pleurs traversant la frontière polonaise en mars.

“Je pense que les pères et les mères qui regardent cette vidéo ne pouvaient que fondre en larmes. Je me place toujours dans leur situation et je pense que tout le monde – chaque être humain dans le monde devrait ressentir la même chose », a déclaré Mme Zelenska.

« C’est pourquoi nous devons raconter ces histoires, montrer ces histoires, parce que ce sont les visages d’une guerre.

“Pas un certain nombre de bombes larguées, pas la somme d’argent dépensée, des histoires humaines – et il y a des milliers d’histoires comme celle-là.”

Mme Zelenska a également déclaré que même si elle voyait rarement son mari, ils parlaient tous les jours.

La BBC rapporte qu’elle s’est dite “insultée” par toute surprise que son mari puisse passer d’acteur de télévision à chef de guerre.

« C’est l’homme que j’ai toujours connu. Il ne ferait rien d’autre.