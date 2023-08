L’Ukrainien qui a survécu au massacre des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale craint désormais les Russes

Commentez cette histoire Commentaire

KOPYSHCHE, Ukraine – Fedir Bovkun a échappé de peu à la mort lorsque des soldats allemands ont massacré des centaines de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale ici le long de la frontière avec la Biélorussie. Bovkun avait 6 ans lorsque les Allemands ont rassemblé des villageois dans une grange et y ont mis le feu en représailles aux attaques des partisans ukrainiens. Bien que plusieurs membres de la famille de Bovkun aient péri, lui et sa mère se sont précipités à travers les flammes et se sont cachés dans un champ de seigle à proximité.

Sa femme, Maria, a également survécu au massacre de juillet 1943. Cependant, elle n’avait alors que 2 ans et ne se souvient donc que d’histoires sur la façon dont une tante l’a attrapée et s’est enfuie dans la forêt.

Maintenant, les Bovkuns craignent à nouveau une attaque militaire, cette fois de la Russie et des mercenaires du groupe Wagner qui ont déménagé en Biélorussie, dont la frontière est à moins de trois kilomètres de leur village. La frappe mortelle de missiles de samedi sur un théâtre à Tchernihiv a rappelé que même des zones relativement calmes le long de la frontière nord de l’Ukraine, et ailleurs, sont vulnérables à une attaque russe à tout moment.

« Nous connaissons déjà le sentiment d’une telle épreuve », a déclaré Fedir Bovkun, 86 ans, lors d’un long entretien, avec sa femme, à leur domicile le mois dernier. « Nous avons traversé la guerre, nous l’avons traversée avec à peine les vêtements sur le dos. Nous ne voulons rien de tout cela. Nous avons peur, parce que c’est la guerre.

Les Bovkuns sont de rares survivants, leurs vies se sont soldées par deux guerres brutales sur le sol ukrainien. Plus de 8 millions d’Ukrainiens sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup sous l’occupation allemande après qu’Hitler eut déclenché sa guerre-éclair contre l’Union soviétique en juin 1941.

Depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les pertes militaires combinées ont atteint plus de 360 ​​000, selon une évaluation publiée par la Maison Blanche en mai.

Les victimes civiles en Ukraine ont dépassé les 26 000, dont 9 400 morts et plus de 16 600 blessés, selon les données des Nations Unies au 30 juillet.

En plus d’avoir vécu deux guerres majeures, les Bovkuns ont également résisté à d’autres épreuves, notamment la vie dans une ferme collective soviétique sous le régime stalinien. Maria, qui était enfant unique pendant la Seconde Guerre mondiale, a perdu un jeune frère dans un accident agricole. La fille unique des Bovkuns est morte de maladie.

Leurs deux fils survivants, qui ont émigré aux États-Unis il y a des années, les ont exhortés à quitter l’Ukraine. Mais aucun n’est prêt pour un tel voyage.

Kopyshche, le village où ils ont passé la majeure partie de leur vie, est leur maison. L’endroit est entouré sur trois côtés par la frontière biélorusse et une forêt dense, dans une région où les familles des deux pays ont longtemps entremêlé leurs langues, leurs vies et leurs entreprises.

Lorsque les forces russes ont envahi l’Ukraine le 24 février 2022, certains des quelque 1 000 habitants du village ont fui dans la forêt, tout comme leurs prédécesseurs l’avaient fait plus de sept décennies plus tôt.

Le 13 juillet 1943, les occupants allemands ont tué 2 887 villageois, dont 1 347 enfants, selon la page Facebook du musée d’histoire du village de Kopyshche et d’autres sources historiques. Le musée indique que les Allemands ont également rasé 570 maisons en représailles aux attaques partisanes. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population du village s’élevait à environ 3 000 habitants.

Sous l’occupation allemande, la région bouillonnait d’activité partisane. Deux des cinq frères de Fedir ont combattu dans leurs rangs, a-t-il dit, dont un qui a rejoint « les Banderites », un groupe de guérilleros nationalistes d’extrême droite dirigé par Stepan Bandera.

« Les Allemands avaient moins peur de la ligne de front que des partisans », a déclaré Fedir.

Fedir, qui était l’un des sept enfants, a de vifs souvenirs du jour où les Allemands ont presque anéanti le village. Bien avant l’aube du 13 juillet 1943, des soldats allemands ont commencé à rassembler des villageois, dont sa mère, un frère et deux sœurs, a déclaré Fedir. L’une de ses deux sœurs, qui avait déménagé après le départ de son mari pour le service militaire, a été emmenée avec ses deux jeunes enfants.

« Ils nous ont rassemblés, ont conduit tout le monde vers la grange, où il y en avait déjà d’autres », se souvient Fedir. « Alors que nous approchions de la grange, il y a déjà du bruit venant de l’intérieur, des cris et des pleurs. »

Un villageois âgé, piégé à l’intérieur, a crié qu’il fallait défoncer les portes ou être brûlé vif, se souvient Fedir.

« Et ils avaient déjà enflammé la grange et l’avaient encerclée pour que personne ne puisse sortir », a-t-il déclaré.

Alors que les villageois réussissaient à défoncer une porte, Fedir est sorti et a couru. Une de ses sœurs s’est également échappée mais a été abattue à moins de 300 pieds de la grange, a-t-il déclaré. D’autres membres de la famille piégés à l’intérieur, dont deux jeunes cousins, ont péri dans les flammes.

Mais sa mère, Pelagia, s’est également échappée, ainsi qu’un garçon de son âge. Ils ont couru dans un champ de seigle à proximité, courant et esquivant à travers le grain qui était assez haut pour être récolté. Ils se sont allongés dans le champ alors que les Allemands, certains à cheval, poursuivaient et tiraient sur d’autres villageois qui s’étaient échappés, a déclaré Fedir. Plus tard, lui et sa mère se sont glissés dans la forêt.

Le père de Fedir a également survécu, avec une curieuse tournure. Ayant été trop vieux pour servir dans l’armée soviétique ou avec des partisans, il faisait paître des vaches à l’extérieur du village, a déclaré Fedir. Mais son père avait également été averti de l’atrocité.

L’un des frères de Fedir dans les partisans avait appris que leur village et deux autres étaient ciblés pour l’extermination. Des ordres écrits avaient été trouvés dans la sacoche d’un officier allemand mort, a déclaré Fedir, et son frère a transmis l’avertissement à leur père. Mais avec le village déjà encerclé, le père de Fedir a estimé qu’il était trop dangereux de revenir et est donc resté dans la forêt pendant que le village brûlait.

Le père de Maria Bovkun a échappé aux représailles massives parce qu’il s’était battu avec les partisans, a-t-elle dit. Elle ne sait pas comment sa mère a survécu. Sa mère a peut-être été épargnée parce qu’elle aussi faisait paître les vaches à l’extérieur du village ce matin-là, a déclaré Maria.

Mais Maria n’est vivante que parce qu’une tante à l’esprit vif vivant avec sa famille à l’époque a entendu la rafle alors qu’elle commençait, a déclaré Maria. La tante a enlevé sa fille et Maria – toutes à peine vêtues – et s’est enfuie dans la forêt.

Après la guerre, Fedir et Maria vivaient dans un kolkhoze, ou ferme collective soviétique. Le travail à la ferme était dur et la vie soviétique en général était répressive sous Staline et le Parti communiste.

« Les gens avaient autant peur du parti que de la guerre », a déclaré Fedir.

Fedir, qui conduisait un tracteur et effectuait d’autres tâches, s’est rompu deux disques dans le dos qui lui causent toujours une douleur intense. Son salaire journalier était de cinq kopecks ou 200 grammes de pain, et ses vêtements étaient remplis de taches et de trous, a-t-il dit. Pourtant, personne n’osait se plaindre.

« Vous ne pourriez jamais dire que vous vivez une mauvaise vie comme vous le faites – même si vous n’avez ni vêtements ni chaussures – mais vous devez rester silencieux car c’est la ferme collective », a déclaré Fedir.

La menace de punition était également omniprésente, même pour les plus petites infractions, a-t-il dit. Les personnes qui ramassaient pour elles-mêmes le maïs laissé dans les champs après la récolte risquaient la prison.

« C’est juste un épi de maïs. Il est tombé au sol. Mais vous ne pouvez pas le prendre », a-t-il dit.

Fedir a voyagé après la guerre, vivant pendant un certain temps dans le Caucase, mais Maria n’a jamais quitté la région, ont-ils déclaré. Le couple s’est marié en 1961. Même le simple fait de rendre visite à leurs fils aux États-Unis est difficile.

« Vous devez voler 10 heures dans un avion, puis conduire 10 heures de plus jusqu’à leur maison », a déclaré Maria. Elle a dit qu’il est également difficile pour leurs fils de leur rendre visite, car ils ont de grandes familles.

Pourtant, ils s’inquiètent d’une attaque russe, d’autant plus que les combattants du groupe Wagner d’Evgeniy Prigozhin ont déménagé en Biélorussie peu après une mutinerie avortée contre les dirigeants militaires russes en juin. La présence de Wagner a conduit l’Ukraine et la Pologne à renforcer leurs défenses frontalières.

« J’ai peur, dit Maria. « J’ai peur de m’allonger pour dormir, en pensant que je devrais me relever ou m’allonger là, car les roquettes volent et pourraient toucher la maison et vous péririez. »

