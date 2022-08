L’ukrainien Naftogaz soutient l’offre de Scholz sur le GNL canadien

Peu de temps avant son voyage de deux jours au Canada, le chancelier allemand Olaf Scholz a reçu un soutien pour son intérêt pour le gaz naturel liquide canadien pour aider à remplacer les importations de gaz russe d’un allié inattendu : la société gazière publique ukrainienne Naftogaz.

Kyiv est en désaccord avec Berlin sur sa politique d’importation de gaz : d’abord sur son accord avec Moscou pour la construction du gazoduc Nord Stream 2 et plus récemment sur son accord avec le Canada pour faire livrer une turbine réparée pour le Nord Stream 1 en Allemagne.

Mais la perspective de livraisons de GNL vers l’Europe depuis le Canada, l’un des principaux producteurs de gaz au monde, est quelque chose que non seulement Naftogaz soutient, c’est aussi quelque chose sur lequel il travaille discrètement.

Naftogaz a signé plus tôt cette année un protocole d’accord peu médiatisé avec le développeur d’énergie canadien Symbio Infrastructure pour acheter du GNL au Canada. Pendant ce temps, le Canada et l’Allemagne discutent de la construction de terminaux GNL sur la côte atlantique canadienne.

Le PDG de Naftogaz, Yuriy Vitrenko, a déclaré à Reuters dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le gaz canadien présentait de nombreux avantages.

“Les fournisseurs canadiens n’ont pas de position dominante sur le marché allemand, n’en abusez pas, comme Gazprom, qui diminue artificiellement les approvisionnements, ‘accapare le marché’ et arnaque ses clients”, a-t-il déclaré.

Pourtant, les défis à ces propositions sont considérables, soulignent des responsables allemands et canadiens.

Les coûts de transport du gaz de l’Alberta dans l’Ouest canadien vers la côte Est seraient élevés. De nouveaux pipelines seraient nécessaires, et l’abandon mondial des combustibles fossiles signifie que la durée de vie du terminal serait trop courte pour être rentable à moins qu’il ne soit converti en terminal à hydrogène lorsque la demande de gaz diminuera.

Les responsables allemands ont reconnu cette semaine que les livraisons canadiennes de GNL étaient, au mieux, une perspective à moyen terme et ont plutôt mis en avant un accord sur l’hydrogène que Scholz est sur le point de signer avec le Premier ministre canadien Justine Trudeau.

SUJET POLITIQUE SENSIBLE

Les responsables du gouvernement allemand tiennent à ne pas causer plus de maux de tête à l’allié Trudeau après le contrecoup de sa décision d’autoriser la livraison d’une turbine pour le gazoduc Nord Stream en Allemagne après des réparations au Canada.

Scholz et le ministre de l’Économie Robert Habeck rencontreront également le premier ministre du Québec François Legault – d’un camp politique différent de Trudeau – en raison de la résistance considérable qu’il y a à la construction d’un terminal GNL et des autres infrastructures nécessaires.

Michael Link, coordinateur transatlantique du gouvernement allemand, a déclaré qu’il serait beaucoup plus logique d’importer du GNL du Canada que des gouvernements autocratiques, notant qu’il était important que Scholz visite les provinces du pays fédéral.

“Le Canada est fiable, démocratique et dispose des normes environnementales et sociales les plus élevées”, a-t-il déclaré en entrevue.

Pourtant, en fin de compte, même les livraisons canadiennes de GNL en Asie depuis la côte ouest seraient utiles, a-t-il déclaré.

“Le gaz qui y est exporté va sur le marché mondial, il augmente l’offre et exerce une pression à la baisse sur les prix”, a-t-il déclaré à Reuters.



(Reportage par Andreas Rinke; Reportage supplémentaire par Steve Scherer; Écriture par Sarah Marsh; Montage par Christina Fincher)