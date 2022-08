« L’Ukrainien McGregor » suspendu après un test antidopage positif – médias

Askar Mozharov a été libéré par l’UFC après un combat solitaire en juin

Askar Mozharov – connu par certains comme le « Ukrainien Conor McGregor » pour sa ressemblance supposée avec l’Irlandais tatoué – a été suspendu par la Nevada State Athletic Commission pour un échantillon de dopage positif, selon les médias MMA.

MMA Fighting cite un rapport des autorités du Nevada indiquant que Mozharov, 27 ans, a été testé positif au modulateur métabolique GW1516 sulfone à partir d’échantillons prélevés autour de son combat avec Alonzo Menifield lors de la carte UFC Fight Night tenue à Las Vegas le 4 juin.

La quantité de substance serait inférieure à la limite autorisée par l’Agence américaine antidopage (USADA), mais n’est pas autorisée en vertu de règles distinctes du Nevada.

Mozharov a été temporairement suspendu en attendant une audience en septembre, rapporte MMA Fighting.

L’Ukrainien a subi une défaite TKO au premier tour contre Menifield et a été libéré par l’UFC après un seul combat avec la promotion d’élite.

La nouvelle de sa sortie est intervenue au milieu d’un scandale sur les affirmations selon lesquelles Mozharov et son équipe avaient artificiellement gonflé son record professionnel.

Le registre de Mozharov a subi quelques changements peu de temps après une enquête de Sherdog, le point de vente en ligne réputé qui suit les victoires et les défaites en carrière des professionnels des sports de combat.

Sherdog a affirmé dans son rapport que des personnes proches de Mozharov avaient tenté de le frauder et d’améliorer son record, et avaient finalement commué ses statistiques, qui indiquaient actuellement 15 victoires et 14 défaites pour le combattant né à Odessa.

Mozharov a gagné son surnom de “Ukrainian McGregor” en raison des tatouages ​​similaires qu’il porte au célèbre Dubliner – certains le qualifiant même avec humour de “Cosplay McGregor”.

Mozharov résiderait actuellement à Dubaï, selon MMA Fighting.

