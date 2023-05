L’Ukrainien Kostyuk hué à Roland-Garros après l’absence de poignée de main avec le Biélorusse Sabalenka à cause de la guerre

PARIS (AP) – Incapable de dormir la veille de son match du premier tour à Roland-Garros contre Aryna Sabalenka de Biélorussie, tête de série n ° 2 du tournoi du Grand Chelem, Marta Kostyuk d’Ukraine a vérifié son téléphone à 5 heures du matin dimanche et a vu des nouvelles inquiétantes de retour à Kiev.

Au moins une personne a été tuée lorsque la capitale du pays de Kostyuk a été soumise à la plus grande attaque de drones de la Russie depuis le début de sa guerre, lancée avec une invasion assistée par la Biélorussie en février 2022.

« C’est quelque chose que je ne peux pas décrire, probablement. J’essaie de mettre mes émotions de côté chaque fois que je vais sur le court. Je pense que je suis meilleur qu’avant, et je ne pense pas que cela m’affecte autant au quotidien, mais oui, c’est juste – je ne sais pas », a déclaré Kostyuk en secouant la tête. « Il n’y a pas grand-chose à dire, vraiment. Cela fait partie de ma vie.

C’est pourquoi Kostyuk a décidé de ne pas échanger les habituelles plaisanteries d’après-match avec des adversaires de Russie ou de Biélorussie. Et c’est pourquoi elle a évité une poignée de main – a évité tout contact visuel, même – après avoir perdu contre la championne de l’Open d’Australie Sabalenka 6-3, 6-2 lors de la première journée à Roland Garros.

Ce qui a surpris Kostyuk, 20 ans et 39e, dimanche, c’est la réaction qu’elle a reçue des spectateurs du court Philippe Chatrier : ils l’ont huée bruyamment et sifflée avec dérision alors qu’elle s’avançait directement pour saluer l’arbitre de chaise au lieu de féliciter le gagnant après le résultat déséquilibré. La réponse négative s’est intensifiée alors qu’elle rassemblait ses affaires et quittait le terrain en direction des vestiaires.

« Je dois dire, a dit Kostyuk, que je ne m’y attendais pas. … Les gens devraient être, honnêtement, gênés.

Kostyuk est maintenant basée à Monaco, et sa mère et sa sœur y sont également, mais son père et son grand-père sont toujours à Kiev. Peut-être que les fans présents au stade principal de l’événement sur terre battue n’étaient pas au courant de la trame de fond et ont pensé que Kostyuk n’avait tout simplement pas suivi l’étiquette habituelle du tennis.

Au départ, Sabalenka – qui s’était approchée du filet comme si elle anticipait une sorte d’échange avec Kostyuk – pensait que tout ce bruit était dirigé vers elle.

« Au début, je pensais qu’ils me huaient », a déclaré Sabalenka. « J’étais un peu confus, et j’étais, comme, ‘OK, que dois-je faire? »

Sabalenka a essayé de demander à l’arbitre de chaise ce qui se passait. Elle a également levé les yeux vers son entourage dans les gradins. Puis elle s’est rendu compte que bien qu’elle sache que Kostyuk et d’autres joueurs de tennis ukrainiens avaient refusé de saluer des ennemis de Russie ou de Biélorussie après un match, les spectateurs ne le savaient peut-être pas – et a donc répondu d’une manière que Sabalenka ne pensait pas méritée.

« Ils l’ont vu », a-t-elle supposé, « comme un manque de respect (pour) moi. »

Sabalenka a qualifié toute l’expérience de « difficile sur le plan émotionnel » – pour des raisons banales liées au tennis, telles que les nerfs qui accompagnent tout match de premier tour, mais plus particulièrement à cause des circonstances inhabituelles impliquant la guerre.

« Vous jouez contre (un) Ukrainien et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous ne savez jamais comment les gens vont – vous soutiendront-ils ou non ? » a expliqué Sabalenka, qui a fait une pause précoce et a traîné 3-2 avant de décrocher six matchs consécutifs avec une puissante première frappe. « J’étais inquiet, comme, les gens seront contre moi, et je n’aime pas jouer quand les gens (sont) tellement contre moi. »

Un journaliste ukrainien a demandé à Sabalenka quel était son message au monde en ce qui concerne la guerre, en particulier dans ce contexte : elle peut dépasser Iga Swiatek au premier rang du classement basé sur les résultats des deux prochaines semaines et, par conséquent, sert de un modèle.

« Personne dans ce monde, athlètes russes ou athlètes biélorusses, ne soutient la guerre. Personne. Comment pouvons-nous soutenir la guerre ? Personne – des gens normaux – ne le soutiendra jamais. Pourquoi devons-nous parler fort et dire ces choses ? C’est comme: ‘Un plus un (fait) deux.’ Bien sûr, nous ne soutenons pas la guerre », a déclaré Sabalenka. « Si cela pouvait affecter de toute façon la guerre, si cela pouvait l’arrêter, nous le ferions. Mais malheureusement, ce n’est pas entre nos mains.

Lorsqu’une partie de ces commentaires a été lue à Kostyuk par un journaliste, elle a répondu d’un ton calme et mesuré qu’elle ne comprend pas pourquoi Sabalenka ne sort pas et dit qu ‘«elle ne soutient pas personnellement cette guerre».

Kostyuk a également rejeté l’idée que les joueurs de Russie ou de Biélorussie pourraient être dans une situation difficile à leur retour dans ces pays s’ils devaient parler de ce qui se passe en Ukraine.

« Je ne sais pas pourquoi c’est une situation difficile », a déclaré Kostyuk en riant.

« Je ne sais pas de quoi les autres joueurs ont peur », a-t-elle déclaré. « Je retourne en Ukraine, où je peux mourir à tout moment à cause de drones ou de missiles ou quoi que ce soit. »

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press