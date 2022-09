L’Ukrainien de souche parmi les candidats à la tête de l’OTAN – médias

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland pourrait remplacer Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l’OTAN, selon CBC

La ministre canadienne des Finances et vice-Première ministre, Chrystia Freeland, est l’une des candidates probables pour remplacer le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui quittera son poste l’année prochaine, selon un article de CBC publié mercredi.

Freeland, qui est d’origine ukrainienne, n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Cependant, CBC a cité “au moins quatre sources différentes” qui a déclaré que le nom du responsable était agité depuis plusieurs mois dans les milieux internationaux de la défense et de la sécurité qui lorgnaient pour remplacer Stoltenberg.

Le mandat de Stoltenberg, qui dirige l’OTAN depuis 2014, devait se terminer le 30 septembre, mais il a été prolongé jusqu’à la fin de 2023 au milieu du conflit en Ukraine.

La recherche de son remplaçant est en cours depuis le début de 2020, selon une source de haut niveau au sein de l’OTAN. Freeland serait autour “le milieu du peloton” de femmes qui pourraient être confiées aux rênes du bloc militaire dirigé par les États-Unis.

“Il y a plusieurs femmes très qualifiées qui seraient de très bonnes candidates”, un haut responsable de l’OTAN a déclaré à CBC le mois dernier sous couvert d’anonymat. “Il semble qu’il y ait un certain élan pour qu’une femme soit la prochaine [secretary general].”

Selon un article de Politico publié l’année dernière, Bruxelles envisage également trois anciens présidents d’États de l’OTAN, à savoir Kolinda Grabar-Kitarovic de Croatie, Dalia Grybauskaitė de Lituanie et Kersti Kaljulaid d’Estonie. Des sources à Bruxelles ont déclaré à CBC que le nom de Freeland figurait sur la liste des candidats l’automne dernier.

On dit que Freeland est versé dans la politique et l’histoire de l’Europe de l’Est ainsi que dans “les rouages ​​du Kremlin” et parlerait anglais, ukrainien, russe, polonais, français, espagnol et italien, ce qui pourrait potentiellement faire d’elle la candidate idéale au milieu des tensions croissantes entre l’Occident et la Russie.