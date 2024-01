L’Ukrainien Bradley et son équipage qui ont battu le meilleur char russe en vidéo

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. L’équipage d’un M2A2 Bradley IVF ukrainien qui a détruit un char russe T-90M près d’Avdiivka dans une récente vidéo virale. 47e brigade mécanisée/ministère de la Défense de l’Ukraine

Une nouvelle photo montre l’équipage ukrainien du Bradley qui a combattu et vaincu un char russe T-90M.

Une vidéo de la bataille est devenue virale cette semaine, montrant le véhicule de combat Bradley frappant le char.

Poutine a déjà présenté le T-90M comme « le meilleur char du monde ».

Une photo récemment publiée montre l’équipage ukrainien et le véhicule de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine qui ont combattu et gagné contre l’un des meilleurs chars russes.

La photo fait suite à une vidéo virale plus tôt cette semaine illustrant une bataille intense entre un Bradley et un T-90M russe, un char lourdement blindé que le président russe Vladimir Poutine s’est un jour vanté d’être “le meilleur du monde”.

Le ministère ukrainien de la Défense a partagé vendredi la photo, fournie par la 47e brigade mécanisée, de l’équipage ukrainien du M2A2 Bradley IFV responsable de la défaite du T-90M russe sur le champ de bataille. C’est eux.

Média non pris en charge par AMP.

Appuyez pour une expérience mobile complète.

Leur combat contre le char a été filmé, partagé par l’Ukraine plus tôt cette semaine. Dans la vidéo, on voit le T-90M subir des tirs nourris et répétés du canon à chaîne de 25 mm du Bradley.

La bataille entre le véhicule de combat légèrement blindé et le char russe lourdement blindé armé d’un puissant canon de 125 mm montre à quel point le Bradley peut être précieux sur le champ de bataille. Le véhicule mis en service pour la première fois dans les années 1980 peut affronter même les chars modernes.

Média non pris en charge par AMP.

Appuyez pour une expérience mobile complète.

“Tout le monde a vu la vidéo montrant comment un véhicule de combat Bradley détruit un char russe T-90M ” révolutionnaire “. Cependant, personne n’a encore vu à quoi ressemblent ces guerriers avec des nerfs puants et une soif de victoire “, a écrit la 47e brigade mécanisée ukrainienne dans un message Telegram avec la photo de l’équipage de Bradley.

Le message identifiait les hommes comme étant Serhii, à gauche, et Oleksandr, à droite. Avant la guerre, l’un était enseignant et l’autre ingénieur moto, selon une traduction du message.

“Et maintenant, c’est une équipe puissante, dont la force réside dans la synergie”, peut-on lire dans le message.

La vidéo du combat entre le Bradley et le T-90M est la dernière en date à documenter les combats dévastateurs qui se déroulent à Avdiivka, une ville du front oriental près de Donetsk occupée. Depuis octobre dernier, la Russie mène ici une offensive brutale et coûteuse, dans l’espoir de submerger les défenses ukrainiennes. Jusqu’à présent, cela n’a pas été possible.